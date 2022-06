“Allaccia il casco e accendi il cervello”, Comune e Motoclub Domina al lavoro per ampliare il progetto

Loano. Oggi, mercoledì 1 giugno, presso il comune di Loano si è svolto un tavolo di lavoro riguardante il progetto “Allaccia il Casco e Accendi il Cervello”, la nuova iniziativa elaborata dal Motoclub Domina.

Il progetto di tutela e promozione della salute è rivolto ai ragazzi di età adolescenziale: attraverso l’acquisizione delle norme basilari per una guida sicura e consapevole quando si è in sella a ciclomotori o motoveicoli, viene sottolineata anche l’importanza di adottare comportamenti atti a garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada.

Il percorso di promozione e tutela della salute era stato presentato in Regione Liguria ed aveva ottenuto il patrocinio dell’amministrazione comunale loanese, patrocinato dall’amministrazione Loanese e dalla Federazione Motociclistica Italiana (Fmi). A maggio la prima edizione, che aveva visto coinvolti circa 200 studenti dell’istituto Falcone di Loano.

Il riscontro era stato molto positivo sia da parte degli studenti che dei docenti e ciò aveva consentito di sottoporre il progetto ai dirigenti del terzo Ufficio Scolastico Regionale.

Oggi un ulteriore briefing in Comune per mettere a fuoco l’edizione estiva del progetto, i suoi futuri sviluppi ed i prossimi appuntamenti in ambito scolastico.

All’incontro hanno partecipato il consigliere regionale Brunello Brunetto, il sindaco di Loano Luca Lettieri, gli assessori Manuela Zunino ed Enrica Rocca e, per il Motoclub Domina, il presidente Paolo Raimondi, il vice presidente Davide Carosa e il segretario Marco Frione.