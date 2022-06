Alla scuola G.B.L. Badarò di Laigueglia la Bandiera Verde per il progetto Eco-Schools della Fee

Laigueglia. Ha avuto luogo questa mattina la consegna della Certificazione e della Bandiera Verde per il Progetto Eco-Schools della Fee alla Scuola Secondaria di I grado G.B.L. Badarò di Laigueglia.

Alla presenza del sindaco, Roberto Sasso del Verme, dell’assessore Massimiliano D’Apolito, del preside Michele Formica, delle insegnanti e degli alunni, è stata consegnata la Bandiera Verde a coronamento di un percorso di studi particolarmente sentito dai ragazzi.

“Un forte messaggio per le nuove generazioni, – il commento del sindaco, – che sono chiamate ad essere già da ora e più ancora in futuro ad essere protagoniste attive della salvaguardia dell’ambiente. Auspichiamo una sempre maggior sensibilizzazione dei giovani verso la tutela del mondo in cui viviamo e vivranno, ad iniziare dai piccoli e fondamentali gesti quotidiani”.

Eco-Schools “è un programma internazionale di certificazione per le scuole che intendono promuovere la sostenibilità attraverso l’educazione ambientale e la gestione ecologica dell’edificio scolastico”.

“La combinazione di teoria e azione rendono Eco-Schools uno strumento ideale per la diminuzione dell’impatto ambientale della comunità scolastica e per la diffusione di buone pratiche ambientali tra i giovani, le famiglie, le autorità locali e i diversi rappresentanti della società civile”.

Eco-Schools “è un programma che coinvolge tutta la scuola in un percorso virtuoso che culmina con la certificazione e l’assegnazione della Bandiera Verde. La scuola che aderisce al programma decide di orientare la gestione dei propri edifici e la didattica ai principi della sostenibilità, intesa come disciplina trasversale e primaria nel legame tra scuola e territorio. II programma Eco-Schools e anche un network internazionale di scuole in cui confluiscono progetti ed esperienze, rappresentando una inesauribile fonte di scambio di buone pratiche ambientali”.