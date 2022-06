Alessio De Stefano della Polisportiva Quiliano Karate vince il bronzo ai Campionati Italiani

Grande soddisfazione in casa Polisportiva Quiliano Karate per la medaglia di bronzo conquistata ai Campionati italiani esordienti di kumite da Alessio Di Stefano. Un’ annata da incorniciare, dunque, visto che questo successo fa seguito alla vittoria a Novi Ligure e la medaglia di bronzo conquistata ai campionati nazionali Csen di Parma.

In gara per i quilianesi anche Giulia Badano, che ha perso ai ripescaggi per la medaglia di bronzo dimostrando però grinta e carattere negli incontri disputati.

Il maestro benemerito e direttore tecnico Rodolfo Fersini e l’istruttore Roberto Calcagno non possono che essere soddisfatti per aver portato ai nazionali di Ostia questi due atleti alla prima esperienza nazionale. “Dopo esserci qualificati ai regionali, la soddisfazione è tantissima per il bronzo di Alessio e la bellissima gara di Giulia”, commentano.