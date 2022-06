Albisola, terminati i lavori di ristrutturazione del parco dei Conradi: venerdì l’inaugurazione dell’area verde

Albisola Superiore. Sono terminati i lavori di ristrutturazione che hanno interessato per alcuni mesi il parco dei Conradi di Albisola, e così la “nuova” area verde verrà riaperta al pubblico. Per l’occasione è stata organizzata un’inaugurazione serale con il tradizionale taglio del nastro a cui parteciperà l’amministrazione comunale.

La cerimonia inaugurale si terrà venerdì 17 giugno alle ore 18 proprio in via dei Conradi, vicino alla sede della Croce Verde albisolese.

“Si è trattato di un importante lavoro di ristrutturazione, che ha consentito il completo recupero di un’area molto frequentata da famiglie e bambini, che potranno tornare a godere di una splendida area verde situata in pieno centro, dotata di area giochi per i bambini, zona picnic con tavoli e sedute, di un nuovo campetto polifunzionale attrezzato con due porte per poter giocare a calcio sull’erba” afferma il vicesindaco Roberto Gambetta.

“Il restyling di parco dei Conradi conclude un importante lavoro di recupero di alcune aree gioco e di zone verdi di Albisola Superiore, dove da poco si sono conclusi i lavori per la sostituzione dei giochi nei giardini della passeggiata Eugenio Montale e l’opera di recupero di parco Zambellini, inaugurato alla fine di maggio” conclude Gambetta.