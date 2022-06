Albisola Pallavolo, annata magica: dopo le promozioni in B, salvezza in Serie D e titolo Under 19

La stagione dell’Albisola Pallavolo continua a regalare grandi gioie. Le prime squadre hanno vinto i campionati maschile e femminile hanno vinto i campionati di Serie C, consentendo al club di schierare due formazioni in Serie B il prossimo anno. Dopo questi exploit, il club del presidente Lo Bartolo ha potuto celebrare altri due importanti obiettivi.

Le giovanissime ragazze di coach Luca Parodi sono riuscite a centrare la salvezza in un campionato difficile come quello della Serie D. Questo, ancor più dei successi citati in precedenza, testimonia il grande lavoro svolto a tutti i livelli dal club. “È un finale di stagione in cui le ragazze si stanno allenando tantissimo, hanno disputato numerosi campionati e per loro non è facile. Abbiamo iniziato bene fin da subito mostrando un buon atteggiamento, proseguiamo con l’obiettivo di preparare al meglio giocatrici per la prima squadra”, dichiara Luca Parodi.

Anche il settore giovanile è tornato a festeggiare successivamente alle vittorie ottenute dall’Under 18 femminile e proprio dall’Under 19 maschile.

Nell’estremo ponente ligure le biancazzurre allenate dai coach Parodi e Lavagna hanno infatti dapprima affrontato l’Imperia Volley schiantandolo 3-0 (25-21, 25-14, 26-24), questo per poi confermarsi contro le padrone di casa del Diano Marina, superate con il risultato di 3-1 (25-12, 25-9, 23-25, 25-22).