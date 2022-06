Albisola, lavori di asfaltatura fino a lunedì 13 giugno: ecco le modifiche alla viabilità

Albisola Superiore. Partono domani – martedì 7 giugno – e termineranno lunedì 13 i lavori di asfaltatura che interesseranno alcune vie di Albisola Superiore.

Piazza della Libertà, via Paolo VI, via dei Levantino, via dei Siri sono solo alcune delle strade interessate che subiranno alcune modifiche alla circolazione.

“Per effettuare i lavori – affermano dal Comune – sono previsti divieti di sosta temporanei e/o modifica della viabilità per le strade interessate nelle quali è già stata posizionata, nel luogo e in prossimità dei lavori, la segnaletica stradale riportante la cartellonistica di avviso”.

Sarà inoltre prevista la presenza di movieri (nelle aree con la maggior circolazione) per regolare la viabilità e la momentanea interruzione della stessa.

Di seguito tutte le modifiche alla circolazione:

Piazza della Libertà: chiusura tratti e soppressione stalli nei giorni 07 e 08/06/2022 (si dovrebbe terminare il 7); via Paolo VI: senso unico alternato con semafori e soppressione stalli nei giorni 07 e 08/06/2022 (si dovrebbe terminare il 7); via Balbi: chiusura tratto (con movieri) e soppressione stalli nei giorni 07 e 08/06/2022; via dei Levantino: senso unico alternato con semafori e soppressione stalli nei giorni 07, 08 e 09/06/2022; via Mariconi: chiusura tratti e soppressione stalli nei giorni 08 e 09/06/2022; via dei Siri: chiusura tratto fino a via Carmo nei giorni 08, 09 e 10/06/2022; via Vittorio Veneto: chiusura tratto e soppressione stalli nei giorni 08, 09 e 10/06/2022; via Guelfo: chiusura tratto o, in alternativa, soppressione stalli nei giorni 08, 09 e 10/06/2022; parcheggio Via Tederata: divieto di sosta e rimozione auto nei giorni 08, 09 e 10/06/2022.