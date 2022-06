Albisola, festa in giardino presso la residenza protetta comunale

Albisola Superiore. Ieri gli ospiti della residenza protetta “Santi Nicolò e Giuseppe” di Albisola hanno trascorso un pomeriggio abbastanza speciale; all’ora della merenda sono stati molti gli anziani che hanno raggiunto, chi in modo autonomo e chi accompagnato dagli operatori, il giardino della struttura intitolato a Beppe Parodi; ad accoglierli, al di là del muro che fu costruito per distinguere ma non separare il giardino dalla piazza adiacente, c’era un cospicuo numero di familiari, il sindaco Maurizio Garbarini, l’assessore ai servizi sociali Calogero Sprio e due ospiti d’onore.

“Abbiamo voluto organizzare – afferma l’assessore Sprio – un momento di incontro che, dopo tutte le misure di protezione adottate per prevenire il Covid, accogliesse i bisogni emotivi ed affettivi dei nostri anziani che negli ultimi due anni sono stati gravati da molte rinunce e che ora auspichiamo di accompagnare, seppur in modo cauto e graduale, verso il rientro ad una parziale normalità”.

“Grazie all’autorizzazione del direttore sanitario Paola Cresta – prosegue l’assessore – si è recentemente dato apertura ai permessi di uscita con i familiari per tutti coloro che sono in grado di comprendere, sottoscrivere e rispettare il Patto di Corresponsabilità finalizzato all’adozione di tutte le misure di protezione anti-covid necessarie; l’obiettivo ora è quello di riprendere ad organizzare gite di gruppo e iniziative che siano in grado di recuperare la rete a suo tempo attivata con le diverse agenzie del territorio”.

La festa di ieri è stata altresì l’occasione per festeggiare il compleanno di tre anziani ospiti e per accogliere due ospiti d’onore: il cittadino Sandro Perico e l’artista Giuseppe Zenezine; il primo, albisolese d’adozione molto noto per il suo impegno sia in campo artistico che sociale, è stato anche l’organizzatore di ben quattro esposizioni di ceramiche artistiche contemporanee sul tema della Natività; nel corso dell’ultimo appuntamento il vincitore del concorso è stato l’artista Giuseppe Zenezine il quale, insieme all’organizzatore Perico, ha deciso di donare l’opera alla residenza protetta comunale.

“Siamo molto lieti – conclude l’assessore Sprio – per questo gesto che testimonia una spiccata sensibilità; l’opera è di indubbio valore perché raffigura la natività attraverso il ricorso a tecniche abbastanza insolite; si tratta di una ceramica graffita ferrarese che riproduce opere del XIV-XVI secolo, realizzate con la tecnica dell’ingobbio graffito, ossido di rame e ferro; ma questo dono ha soprattutto un valore simbolico molto importante e testimonia quanto la struttura, e più nello specifico gli anziani ospiti, siano al centro dei pensieri di un numero sempre maggiore di persone che con modalità molto differenti dimostrano la loro vicinanza ed il loro affetto; non è infine trascurabile il fatto che il maestro Zenezine per accogliere il nostro invito e prendere parte all’incontro sia partito da Rovigo”.