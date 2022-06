Alberghiero Migliorini, consegnate le borse di studio in ricordo di Janira D’Amato: “E’ sempre con noi”

Finale Ligure. Giada, Elena, Sara, Gloria, Linda, Eleonora, Valentina, Rebecca, Ginevra, Agata: sono questi i nomi delle studentesse dell’alberghiero Migliorini di Finale Ligure alle quali sono state assegnate le borse di studio in ricordo di Janira D’Amato.

La cerimonia di consegna si è tenuta questa mattina.

“Oggi Janira ha idealmente passato loro il testimone – spiegano dalla scuola – con i loro sogni, i sorrisi, le lacrime, la voglia di vivere, i piccoli e grandi gesti compiuti nel quotidiano per rendere il mondo un posto migliore”.

“Un grandissimo ringraziamento alle istituzioni intervenute: la consigliera regionale alle pari opportunità, la rappresentanza della Provincia di Savona, del comune di Finale Ligure e del Provveditorato di Savona, la nostra ex dirigente Angela Cascio, gli ex insegnanti. Grazie agli itp e ai ragazzi che hanno curato la buona riuscita della festa in ogni dettaglio, ai docenti che hanno voluto esserci, alle famiglie dei ragazzi”.

“E soprattutto grazie a Rossano e Tiziana, che hanno voluto che da un così grande dolore nascesse una gioia e un insegnamento. Janira è sempre con noi”.