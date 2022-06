Albenga Volley, coach Siccardi elogia le sue giocatrici guardando al futuro: “Per il prossimo anno obiettivo promozione”

Albenga. Una città ricca di vitalità sportiva: Albenga è facilmente apostrofabile in questa maniera, una realtà florida e stimolante sia dal punto di vista calcistico che da quello pallavolistico. Le ragazze dell’Albenga Volley infatti, squadra della città, sono riuscite a posizionarsi terze al termine del girone playoff del campionato di Serie C femminile, un ottimo risultato ottenuto dopo un’estate nella quale la società aveva optato per affidare un sestetto formato principalmente da giovanissime interpreti ad un nuovo allenatore, coach Giordano Siccardi.

Il risultato ottenuto, a pari merito con il Celle Varazze secondo, è stato grande motivo di orgoglio per il sodalizio ingauno, ora pronto a guardare al futuro alzando l’asticella come del resto dichiarato anche dallo stesso tecnico: “Siamo stati l’unica squadra riuscita a vincere tutte le partite dei playoff per 3-0. La squadra all’inizio dell’anno si era prefissata l’obiettivo salvezza o comunque al massimo quello di centrare appunto i playoff, direi che abbiamo dimostrato una crescita fuori dal comune. Tranne due giocatrici ho allenato tutte ragazze dal 2001 in giù; l’Albisola ha dimostrato di essere più forte, noi però possiamo essere decisamente soddisfatti”.

Successivamente Siccardi ha analizzato l’exploit delle società di volley del savonese, vere e proprie mattatrici di una seconda parte di stagione che le ha viste occupare le prime quattro posizioni della classifica della Serie C. Secondo l’intervistato l’attenzione dei sestetti di ponente, non essendocene nessuno in B, si è spostata interamente appunto proprio sulla C, questo dando vita ad una stagione avvincente che ha confermato l’ottimo lavoro svolto da Albenga Volley, Celle Varazze, Albisola Pallavolo e Legendarte Finalmaremola.

Infine l’allenatore ha fissato quale dovrà essere l’obiettivo del sestetto ingauno per l’annata che verrà: “Il prossimo anno l’Albenga Volley si darà come obiettivo quello di vincere il campionato. È un’ambizione che condivido con la società. Lo staff tecnico di questa stagione è confermato, dovremo soltanto tassellare la squadra con due/tre innesti mirati. Il fatto che ci siano già delle società della provincia di Savona in Serie B non può che renderci felici, più il movimento cresce più noi ne gioviamo”.

È terminata in questa maniera l’intervista a Giordano Siccardi, coach dell’Albenga Volley volenteroso dunque di emulare quanto fatto in questa stagione dall’Iglina Albisola Pallavolo. Nel video in apertura, le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore successivamente alla sconfitta rimediata al tie-break proprio contro le biancazzurre in occasione dell’undicesima giornata del campionato di Serie C.