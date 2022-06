Albenga Volley campione territoriale Under 13: “Settore giovanile fondamentale per costruire la prima squadra”

Sanremo. Si è conclusa nel migliore dei modi, per l’Albenga Volley, la finale territoriale Under 13 femminile, con una splendida vittoria per 2-1 sul Maremola Volley (25/27, 25/22, 15/10). In precedenza, in semifinale, le ingaune avevano nettamente battuto il Sabazia Vado Gateway (25/10, 25/14). Sabato 18 giugno disputeranno le finali regionali.

Il titolo di campioni territoriali Under 13 femminile segue quello già ottenuto per la categoria Under 14, facendo salire a due i titoli vinti dell’Albenga Volley, unica società insieme all’Albisola a ad aver raggiunto questo traguardo.

“Per noi è motivo di orgoglio aver raggiunto questi obbiettivi. Rappresentano il risultato del sacrificio e dell’impegno di tutte le ragazze, dello staff tecnico ed in primis di coach Daniele Di Vicino che con la sua professionalità e competenza è stato un valore aggiunto per tutte le atlete” affermano i dirigenti dell’Albenga Volley.

“Abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per il settore giovanile, anche in questi anni difficili dal punto di visto logistico ed organizzativo – proseguono -. Riteniamo che sia di grande importanza per la nostra società poter integrare una futura prima squadra con atlete ‘formate’ in casa nostra e la continua crescita tecnica, che ha portato a questi traguardi, ci fa ben sperare per i prossimi anni”.

“Ci stiamo impegnando molto anche per cercare di avvicinare sempre più giovani a questo sport e di questo bisogna dare merito a Stefania Pezzillo che come coordinatrice del ‘settore avviamento’ sta mettendo la sua passione e la sua esperienza al servizio dei più piccoli, insegnando loro non solo le tecniche di base ma anche le regole ed i comportamenti sportivi che sono alla base di ogni attività agonistica. A conferma del nostro impegno verso le atlete più giovani, nella giornata di domenica 5 giugno si è disputata l’ultima tappa del Tour Scipione organizzata dal Comitato territoriale in collaborazione con la nostra società. Nel parco di Garlenda si sono ritrovati circa 250 mini atleti che con i loro genitori ed accompagnatori hanno passato una bella e sana giornata di sport all’aria aperta. È stata una piacevole giornata di svago ed un ritorno alla normalità dopo anni di restrizioni e limitazioni” concludono.

Il minivolley Tour Scipione a Garlenda