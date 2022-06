Albenga, un cinghiale sfonda il portone di un condominio

Albenga. Cinghiali che si fanno sempre più audaci e ormai vicini al centro abitato. Questa mattina alle 7 un cinghiale ha sfondato il portone del condominio di Via Piave 126 ad Albenga Vadino.

Quello di oggi è un nuovo episodio che porta all’attenzione una presenza ormai vicina alle abitazioni. Dopo le segnalazioni della loro presenza in zona Vadino alta e in via Piave, poi il clamoroso attacco ad una donna di Lusignano, era arrivata la netta presa di posizione dell’amministrazione comunale che comunicava di aver preso provvedimenti atti al loro contenimento.

Spiega il dottor Carlo Tonarelli, un residente nella zona: “Dopo aver devastato giardini ed aiuole gli ungulati si stanno facendo più intraprendenti. Abbiamo molta preoccupazione per la loro presenza nell’aiuola alla fine di Via Piave inizio galleria. Cosa può succedere se una macchina o una moto se li trovano di fronte in carreggiata?”

“Inoltre – conclude il medico – siamo molto preoccupati per i bambini e ci domandiamo cosa accadrebbe in un incontro ravvicinato. Chiediamo l’intervento delle autorità competenti per risolvere questo grave problema”.