Albenga, torna la tradizione con la Festa del 2 Luglio

Albenga. Luglio parte all’insegna del ritorno alla normalità con una tre giorni di festeggiamenti ed eventi per la Festa della Madonna di Pontelungo.

Si partirà il 1 luglio con il corteo storico che alle 20.30 partirà dal seminario vescovile, percorrerà i viali alberati (viale Italia e viale Martiri della Libertà) arriverà davanti alla cattedrale San Michele dove vi sarà l’investitura dei capitani dei Rioni e proseguirà quindi verso il santuario di Nostra Signora di Pontelungo.

Il giorno dopo si terrà la tradizionale Festa del 2 Luglio che tornerà finalmente a svolgersi senza le limitazioni imposte dalla pandemia. In particolare in viale Pontelungo a partire dalle 14.30 si terrà la tradizionale fiera, alle 18 nell’area esterna del Santuario si terrà la messa e, a seguire la processione, alle 21.30 concerto del Corpo Bandistico di Pontelungo e alle 23 spettacolo pirotecnico.

Domenica 3 luglio le mitiche Fiat 500 provenienti da tutto il mondo per la 39^ edizione del Raduno di Garlenda, faranno tappa ad Albenga con la “Gran Parata” che si terrà dalle 9 alle 12 in viale Pontelungo. L’evento si concluderà con i cinquecentisti della Toscana in centro storico con spettacolo dei loro sbandieratori.

Afferma l’assessore agli eventi Marta Gaia: “Dopo due anni di pandemia torniamo a celebrare la Festa del 2 luglio senza limitazioni dettate dal Covid. Sarà una tre giorni di eventi che prenderanno il via con il tradizionale corteo storico, proseguiranno con la fiera su viale Pontelungo e lo spettacolo pirotecnico e si concluderanno domenica 3 luglio con la Gran Parata delle 500 e lo spettacolo degli sbandieratori del gruppo dei cinquecentisti della regione Toscana nel nostro centro storico.”

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “L’appuntamento del 2 luglio è uno tra quelli più sentiti non solo dai nostri concittadini, ma in tutto il comprensorio. Siamo felici che quest’anno si sia riusciti a tornare alla normalità. Torneremo a vivere insieme il momento del corteo storico, la Festa di Nostra Signora di Pontelungo con lo spettacolo pirotecnico finale e, il giorno dopo le mitiche 500 saranno presenti su viale Pontelungo e nel nostro centro storico, location ideale per esaltare ancor più l’unicità della bicilindrica più amata, non solo in Italia, ma nel mondo.”