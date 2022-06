Albenga, Tomatis (FdI): “Anziani abbandonati a loro stessi, l’amministrazione non si è fatta carico dei loro problemi”

Albenga. “Ci sono voluti quattro mesi di tempo per vedere in servizio tre assistenti domiciliari professionali che assistono le persone anziane assolvendo i loro bisogni quando la procedura di gara era stata avviata il 14 febbraio scorso. In tutto questo lasso di tempo il servizio è rimasto scoperto e gli anziani hanno dovuto arrangiarsi come hanno potuto con enormi difficoltà”. Lo rende noto il capogruppo di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis.

“Quanto è accaduto è l’ennesimo schiaffo verso i nostri nonni che invece dovrebbero essere assistiti con scrupolo e rispetto. Di fatto, invece, da febbraio a giugno, ma anche prima, gli anziani sono stati abbandonati a loro stessi senza che nessuno dell’amministrazione si facesse carico dei loro problemi. Comunque – precisa Roberto Tomatis – il servizio continua ad essere carente perché a nostro avviso non bastano tre assistenti per coprire una mole di lavoro importante per una città come Albenga dove vivono un gran numero di persone di una certa età che hanno bisogno di essere accudite e seguite”.

“Quindi chiediamo al sindaco Riccardo Tomatis di occuparsi in prima persona dei servizi sociali e di farlo con l’ impegno che merita l’assistenza ai più bisognosi”, conclude.