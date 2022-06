Albenga, successo per l’Antologica di Binny Dobelli: esposte 100 opere dell’artista che ha “dipinto” la Riviera ligure

Albenga. Un successo l’inaugurazione della mostra “Antologica” di Binny Dobelli a Palazzo Oddo. Un’esposizione che attraverso cento opere distribuite in quattro sale ripercorre la lunghissima carriera di una delle artiste che meglio hanno saputo descrivere le sfumature della Riviera ligure.

In occasione del vernissage, il consigliere Giorgio Cangiano e il presidente della Fondazione Oddi Roberto Pirino hanno sottolineato l’importanza dell’opera di Binny Dobelli dedicata ad Albenga e all’isola Gallinara. Matteo Paoletti, dell’Università di Bologna, ha ricordato le numerose testimonianze dei grandi scrittori del secondo Novecento italiano che hanno descritto il lavoro di Binny Dobelli in cataloghi e romanzi, soffermandosi in particolare sul rapporto di profonda stima e amicizia tra la pittrice e Gina Lagorio.

Le cento opere esposte nella mostra “Antologica” sono realizzate con tecniche diverse (olio, acquarello, acqueforte e acquatinta) e sono integrate da video documentari sul lavoro dell’artista e sull’isola Gallinara.

La mostra è visitabile fino al 10 luglio 2022 (orari: da martedì a domenica 17.00-19.00; venerdì, sabato e domenica 21.00-23.00) ed è patrocinata da Comune di Albenga, Fondazione Oddi e Rotary Club. L’ingresso è libero.