Albenga, Roberto Tomatis (FdI): “Piazza Europa, l’amministrazione chieda più controlli alle forze dell’ordine in vista dell’estate”

Albenga. “Risse, ubriachi che molestano i passanti e disturbano la quiete pubblica e ora anche un ‘accoltellamento’. Teatro delle scorribande è piazza Europa. Giustamente i residenti del quartiere sono allarmati e uno di loro ha deciso di esternare tutta la sua preoccupazione inviando una lettera in Comune per portare all’attenzione del ‘governo cittadino’ quello che sta succedendo in piazza Europa. Prima che la situazione possa degenerare ulteriormente chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire con idonee misure di sicurezza proprio ora che stiamo per entrare nel periodo più caldo dell’anno”. Lo afferma in una nota Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

“Non si tratta di un semplice malcontento da parte degli albenganesi che abitano in quella zona della città. Hanno paura perché alcuni episodi accadono anche di giorno. Ho raccolto il loro ‘grido d’aiuto’ durante uno dei miei sopralluoghi nella zona. In quella circostanza ho appreso che venerdì scorso poco dopo le 18, si è verificata una violenta lite tra stranieri. Mi hanno raccontato ed è quello che è stato scritto anche nell’esposto arrivato in Comune che uno dei contendenti è stato accoltellato alle spalle. Tutto questo si è verificato a pochi metri dal parco giochi della piazza e dai gonfiabili per bimbi di piazza Corridoni e dagli esercizi commerciali”.

“Alcuni residenti esasperati – prosegue Tomatis – hanno deciso di dotarsi di bombolette spray per difendersi in caso di aggressioni o molestie. La presenza costante di una pattuglia delle forze dell’ordine potrebbe costituire un valido deterrente. Ed è quello che Fratelli d’Italia chiede per tutelare l’incolumità dei residenti di quella zona come degli altri quartieri cittadini”.