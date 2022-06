Albenga, per il passaggio di proprietà la famiglia Colla aspetta Marinelli: “In attesa di una proposta formale”

Albenga. Un club con i riflettori puntati su di sè. È questa la situazione gravitante attorno al pianeta dell’Albenga Calcio, società che potrebbe cambiare proprietà passando dalle mani della famiglia Colla a quelle di Simone Marinelli.

Pochi minuti fa gli attuali numeri uno del club bianconero hanno scelto di rompere il silenzio svelando lo status della trattativa, per il momento in attesa di essere ufficializzata attraverso una proposta formale: “Abbiamo Albenga nel cuore. Non abbiamo ambizioni economiche o personali, la nostra priorità era e rimane il bene e il futuro dei ragazzi. Abbiamo un gruppo di calciatori, giovani, giovanissimi e di esperienza di grandissima qualità che hanno la giusta ambizione per poter arrivare a giocare in campionati professionistici. Noi partendo dai sani principi dello sport, avevamo e abbiamo ancora per loro questo ambizioso obiettivo.

Purtroppo il Covid e momentanee difficoltà di ordine economico hanno rallentato i nostri progetti; ciò però non ha impedito di valorizzare moltissimi giovani e di ottenere importanti risultati, sia con la prima squadra sfiorando la promozione in Serie D, sia con le squadre giovanili. Ringraziamo per tutto questo l’Amministrazione Comunale, i tifosi e gli Ultras che ci sono stati sempre vicini. Siccome per noi i tifosi, i valori e gli impegni contano moltissimo ci siamo resi disponibili anche a valutare l’offerta di chi si è detto pronto a proseguire e migliorare addirittura il nostro progetto, investendo energie e nuove risorse.

Ora però dalle parole si deve passare ai fatti, soprattutto nel rispetto delle norme federali che indicano modi e forme per procedure di questa natura e che vietano, tra l’altro, di trattare e organizzare in modo sommerso riunioni con tesserati, soprattutto in questo periodo. Per il bene dei tifosi, dei giocatori e nel rispetto delle ambizioni della città l’obiettivo era e deve rimanere quello di portare l’Albenga a giocare un campionato professionistico, rifacendo stadio, tribune e coperture. Il progetto è ancora possibile e attuabile, non può essere quello di giocare campionati minori.

Ci aspettiamo che chi intenda subentrare sia conscio delle risorse necessarie e metta immediatamente sul nostro tavolo una proposta scritta con le relative garanzie. Durante l’incontro avuto con il Sig. Marinelli e il suo Staff la proposta è stata quella di accollarsi totalmente il monte debitorio dell’Albenga Calcio. Per ora però non abbiamo ricevuto alcuna offerta formale tale da poter essere neppure valutata dai nostri avvocati. Solo con comunicati stampa e parole non si va da nessuna parte. Pertanto, da parte nostra, siamo in attesa di una formale proposta da parte del Sig. Marinelli di subentro nell’Albenga”.

È terminata in questa maniera la nota diffusa dalla famiglia Colla, disponibile dunque a cedere la società non appena l’offerta verrà ufficializzata.