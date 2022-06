Albenga, movida “selvaggia” nel centro storico: domani riunione al comando della polizia locale

Albenga. Si terrà domani presso il comando della polizia locale di Albenga la riunione tra l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci, il comandante della polizia locale Enzo Montan, il segretario generale del Comune Anna Nerelli, i titolari di diversi locali del cento storico e alcuni cittadini. Sul tavolo di confronto saranno presenti gli episodi di movida “selvaggia” avvenuti nelle vie del centro storico albenganese nelle ultime settimane.

La conferma della riunione arriva direttamente dall’assessore alla polizia locale: “Domani – spiega Vannucci – incontreremo i cittadini che si sono lamentati di alcuni spiacevoli episodi avvenuti nel centro storico. L’obiettivo dell’incontro è quello di capire che cosa possiamo fare come amministrazione comunale per venire incontro alle esigenze dei cittadini”.

Un problema, quello della movida “selvaggia” nel centro storico ingauno, che trova conferma nelle parole dell’assessore Vannucci: “Il problema esiste – prosegue -, non possiamo nasconderci dietro ad un dito. Ed esiste qui come esiste anche in altre parti d’Italia. La movida può avere aspetti positivi, come il fatto che oggi nei weekend vengono a mangiare nel centro storico della nostra città da tutta la provincia, ma anche negativi, come i fatti che purtroppo si sono verificati ancora recentemente”.

Domani alle 13 presso il comando della polizia locale parteciperanno alla riunione i titolari dei locali interessati, ma anche i cittadini che in queste ore hanno deciso di rivolgersi anche alla nostra redazione per denunciare alcuni episodi avvenuti nell’ultimo weekend.

“L’obiettivo dell’incontro – conclude Vannucci – è quello di cercare di trovare delle soluzioni. Non intendiamo in alcun modo prendere dei provvedimenti che interrompano la movida in senso largo. La nostra missione è quella di stare vicini alla gente e se sarà necessario prevederemo ulteriori controlli”.