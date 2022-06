Albenga. “Una giornata storica, un riconoscimento che rende merito alle vittime civili dell’occupazione nazi-fascista”. Così il sindaco Riccardo Tomatis ai microfoni di IVG.it poco prima dell’inizio della cerimonia ufficiale per il conferimento alla città di Albenga della Medaglia d’Oro al Merito Civile da parte del ministro della difesa Lorenzo Guerini.

La manifestazione è in corso di svolgimento in piazza San Michele: dopo il saluto del sindaco Riccardo Tomatis e la relazione storica del professor Mario Moscardini, il programma prevede l’intervento del ministro della difesa Lorenzo Guerini ed il conferimento della Medaglia d’oro.

Si legge nelle motivazioni di questo riconoscimento: “Dopo l’8 settembre 1943 il Comune fu occupato dalle truppe tedesche che, oltre a militarizzare la zona vicino al mare, determinarono un clima di terrore per la particolare ferocia di alcuni ufficiali, nonché per i frequenti rastrellamenti e saccheggi, costringendo gli abitanti ad abbandonare le proprie case, per rifugiarsi in luoghi più sicuri. La popolazione, sebbene sconvolta da numerosi bombardamenti alleati, inaudite violenze, spietate torture, terribili stupri, deportazioni e dalla perdita di numerosi concittadini, vittime anche delle molte mine disseminate sul territorio, seppe reagire agli orrori della guerra con coraggiosa determinazione e generoso spirito di solidarietà, in una comune lotta contro il nemico oppressore. Splendido esempio di amor patrio e di strenuo impegno per l’affermazione dei principi di democrazia e di libertà”.

Come ribadito dal primo cittadino Tomatis, la cerimonia, in programma questa mattina, rappresenta il culmine di “un percorso cominciato nel 2016 e giunto a conclusione nel 2019, quando il ministero ci ha comunicato l’ottenimento del riconoscimento. L’inizio dell’emergenza Covid ci ha ci ha spinto ad organizzare la manifestazione a fine pandemia. Quello che vediamo oggi in piazza è la dimostrazione che si è trattato della scelta giusta: questa è una giornata che deve essere condivisa da tutta la comunità di Albenga e del territorio. Una giornata bellissima, che rimarrà nella memoria degli albenganesi”.

Albenga medaglia d’oro al merito civile

Il pensiero è condiviso dall’onorevole Franco Vazio: “La manifestazione di oggi rappresenta il risultato di un lavoro iniziato col sindaco Giorgio Cangiano e proseguito con il sindaco Riccardo Tomatis. Voglio ringraziare personalmente le associazioni, il professor Moscardini, le associazioni dei partigiani e tutti coloro che hanno creduto e voluto questo riconoscimento, che è alla comunità e all’intera città. Credo che questi siano segni importanti, che rimangono nella memoria della città e dei nostri figli, e che riempiono di orgoglio la comunità”.