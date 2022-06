Albenga, Marta Merello eletta Miss Pin-Up 2022

Albenga. Veramente “Un mare di emozioni” per le vincitrici dell’8^ edizione di Miss Pin Up, l’evento organizzato da Domenica Iemma e Timothy Oddera di Target con il patrocinio del Comune di Albenga, nel concorso che ha visto sfilare sul lungomare ragazze provenienti da Liguria e Piemonte vestite come le famose icone americane.

Un evento di spettacolo e bellezza retrò, iniziato già nel pomeriggio con le auto del Fiat 500 Club Italia di Garlenda che ha accompagnato le ragazze in corteo per la città delle torri.

La serata, condotta da Federico “Doc” Delfino e Nicole Vio, ha portato Marta Merello di Albenga ad aggiudicarsi la fascia di Miss Pin Up 2022 by Target Albenga. Premio “Miss Caffè Noir” è andato ad Elisabetta Rodà di Sommariva del Bosco (CN) mentre Manuela Mintrasti ha conquistato la fascia di “Miss Sun Sun”.

Novità di questa edizione l’inserimento della categoria “Lady” che ha portato Mikela Leka di Albenga alla conquista della Fascia di “Miss Pin Up Lady“ by idee per la testa Elvira, il 2° posto è andato a Nathaliè Testa di Albenga “Miss Fiat 500 Club Italia” mentre Elena Calce di Arma di Taggia si è aggiudicata il 3° posto con la fascia “Miss Miky Events”.

La giuria era composta da Stefano Mentil, Bruna Borio, Roberto Castelli, Roberto Pirino e Raiko Radiuk. Trucco e acconciature sono state realizzati da Elvira Scutellà e Leonora Sulkja di Idee per la testa Elvira di Villanova d’Albenga.

La serata è stata caratterizzata anche da momenti di spettacolo con l’esibizione del corpo di ballo della palestra Full Metal Club di Frank Dellisola con le coreografie di Renzo Bergamo.