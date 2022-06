Albenga, lite sul bus: minorenne ferito all’addome e al braccio con un coccio di bottiglia

Albenga. È dovuto ricorrere alle cure ospedaliere, ma per fortuna le sue ferite non sono state giudicate gravi, il giovane classe 2005 coinvolto in una lite nel pomeriggio di domenica, ad Albenga.

Si è verificata su un autobous di Tpl, precisamente quello che collega Vellego e Albenga, che in quel momento si trovava nella centralissima piazza del Popolo.

La dinamica è ancora da chiarire con esattezza e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Albenga. Stando a quanto riferito, pare la diatriba sia nata in seguito al mancato utilizzo della mascherina.

L’autista del mezzo, infatti, avrebbe ripreso un cittadino straniero, in preda ai fumi dell’alcol, proprio per l’assenza del dispositivo di sicurezza e a quel punto sarebbe iniziato il battibecco con il giovane.

Dalle parole si è presto passati ai fatti. Lo straniero, bottiglia alla mano, avrebbe colpito il giovane all’addome. A quel punto, la bottiglia di vetro è andata in frantumi e il ragazzo ha riportato anche un taglio sul braccio.

A quel punto, lo straniero si è dato alla fuga prima dell’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine, che ora stanno indagando sulla vicenda. Il giovane, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.