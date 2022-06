Albenga, l’indiscrezione di Gino Rapa: “La nuova piazza al mare sarà dedicata a De André”

Albenga. “La notizia non ha ancora i crismi dell’ ufficialità, ma da tempo circola nei corridoi e nelle stanze del Palazzo Comunale e, soprattutto, nei vicoli di Albenga: la nuova piazza vista mare, in via di realizzazione davanti alla darsena, verrà dedicata al cantautore ligure Fabrizio De André”. E’ quanto sostiene Gino Rapa, portavoce dei Fieui di Caruggi, primi sostenitori di questa intitolazione.

“Se così sarà ne saremo contenti – commenta – soprattutto per Albenga, il cui legame con Fabrizio De André è assai forte come testimonia il grande successo della manifestazione Ottobre De André e la cittadinanza onoraria concessa nel 2015 a Dori Ghezzi. Del resto – aggiungono i Fieui – Faber era un po’ come la nostra città: di mare e di campagna nello stesso tempo”.

“Il sindaco Riccardo Tomatis precisa che manca ancora la delibera ufficiale – prosegue Rapa – ma lascia intendere che l’amministrazione è d’accordo, accettando volentieri la richiesta corredata da migliaia di firme raccolte lo scorso ottobre nel centro storico di Albenga proprio in occasione di un evento chiamato, a questo punto si può dire non a caso, Piazzetta De André”.

Il progettista, architetto Massimiliano Nucera, che con passione sta curando la realizzazione della piazza, con un sorriso sembra confermare il tutto: “I lavori stanno procedendo e siamo ormai alla fase finale. Per fine mese dovremmo potercela fare. Appena terminata la pavimentazione procederemo con l’arredo urbano e posso anticipare che anche in questo ci sarà la… mano di Faber e delle sue canzoni”.

E quasi sicuramente il primo evento sarà dedicato proprio alle intramontabili canzoni dell’ amatissimo cantautore genovese, in attesa dell’inaugurazione ufficiale che, con ogni probabilità, avrà luogo in ottobre alla presenza di Dori Ghezzi e di tanti amici di Fabrizio De André.

“E pensate che bello – chiosano i Fieui di caruggi – quando ci sarà qualche concerto o manifestazione poter dire: ci vediamo in piazza De André”.