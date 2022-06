Albenga, incidente sulla SP3 a Campochiesa: coinvolte due moto, 29enne grave in ospedale

Albenga. Incidente stradale questa mattina (16 giugno), una manciata di minuti prima delle 9, nell’albenganese. È avvenuto nella zona di Campochiesa, sulla Sp3.

Stando a quanto riferito, a scontrarsi per cause ancora in via di accertamento, sono state due moto e il bilancio è di due feriti. L’impatto sarebbe stato piuttosto violento, al punto da sbalzare uno dei due conducenti fuori strada.

Il sinistro è avvenuto in direzione Salea e immediata è scattata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, la croce bianca di Borgio e la croce rossa di Loano, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, entrambi i feriti sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: il più grave, una ragazza di 29 anni, in codice rosso, mentre l’altro è stato accompagnato in pronto soccorso in codice giallo.