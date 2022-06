Albenga in lutto, piange la perdita del dottor Giacomo “Mino” Sannazzari

Albenga. Questa mattina Albenga si è svegliata con una triste notizia che ha subito fatto il giro della città: il dentista Giacomo “Mino” Sannazzari si è spento dopo una breve malattia presso l’ospedale Santa Maria di Misericordia, ed è mancato all’affetto dei suoi cari e dei tanti amici che lo stimavano e gli volevano bene. Un personaggio pubblico stimato da tutti e molto apprezzato per il suo impegno politico e sociale.

Era stato consigliere comunale di Forza Italia con delega alla sanità con la giunta Zunino dal 2001 al 2004, poi l’ingresso nel consiglio di amministrazione dell’istituto Trincheri.

Una persona buona impegnata nel sociale, si recava infatti ogni estate in missioni francescane nei villaggi africani, prima in Ghana e poi in Burundi, per curare i denti dei bambini. E sono tanti gli amici che in questi minuti stanno postando sui social un pensiero per lui che lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

I funerali si svolgeranno venerdì alle ore 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore e il rosario giovedì sera, nella stessa chiesa, alle ore 20.30.

“Mino” lascia la moglie Lina, i figli Pierpaolo e Lorenzo, le nuore Barbara e Linda, le adorate nipotine Carolina e Marie. I parenti ringraziano “il dottor Teresiano De Franceschi e la dottoressa Anna Rebuttato per la premurosa assistenza, il personale del reparto di medicina e day hospital dell’ospedale di Albenga, Guido e la Croce Bianca per la disponibilità”.

“Una grave perdita che colpisce tutti noi – le parole del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis -. L’amicizia che ci legava era forte, iniziata tra i nostri padri nell’ambito dell’esercizio della loro professione presso l’ospedale di Albenga. Era una persona cordiale e di grandissimo spessore mi piace ricordare i momenti passati insieme a sciare o anche semplicemente a chiacchierare. Con lui si poteva parlare di tutto. Era un uomo di grande umanità anche nell’esercizio della sua professione. La sua scomparsa è un grave dolore. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia”.

A esprimere parole di cordoglio anche Mauro Zunino: “Un forte legame tra le nostre famiglie, dagli anni Settanta, quando papà Lino Sannazzari, il ‘professor Sannazzari’, primario di Medicina e Chirurgia, si trasferiva ad Albenga con tutta la famiglia. Un rapporto ancora più forte tra i banchi di scuola, la gioventù e l’università con mio fratello Franco. Quindi il primo Leo Club che unì maggiormente quel gruppo di giovani 18enni e qualcuno meno, che da allora si dedicarono al sociale”.

“La storia di Mino su questo percorso è la più intensa, vissuta direttamente sulle prime linee in Africa. E’ stato al mio fianco nelle iniziative sociali in aeroporto, con i giovani diversamente abili, nelle emergenze della vita, nelle organizzazioni di eventi, nella campagna elettorale quando, insieme, vincemmo le elezioni ed iniziai la mia esperienza da sindaco, lui consigliere con deleghe al sociale e alla sanità. La soddisfazione per aver raggiunto i traguardi prefissati, l’ospedale, la sicurezza degli argini, palazzo Oddo, il recupero del centro storico, le rotatorie, la videosorveglianza e tantissime altre iniziative. Lui portava sempre esperienza e calore umano” prosegue.

“Abbiamo attraversato, in quegli anni, momenti delicati ed anche quando la politica cercava di scalzare ‘il fare’ lui non si è mai tirato indietro. Unitamente a mio fratello erano una coppia che qualsiasi pubblico amministratore avrebbe voluto avere al suo fianco. La sua scomparsa è una perdita per Albenga, per la collettività, per il sociale. Una persona che, usando un termine forse un po’ desueto, posso definire galantuomo”.