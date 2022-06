Albenga, gli studenti delle scuole a “lezione di mare” con gli esperti della Lega Navale

Albenga. Anche quest’anno le scuole elementari del territorio ingauno hanno svolto gli incontri dedicati al mare con gli esperti della Lega Navale di Albenga.

Rispetto agli scorsi anni gli incontri sono avvenuti tutti in presenza, con una formula che si ripeterà nei prossimi anni, che vede le classi terze e quarte incontrare gli esperti in classe, mentre le classi quinte possono usufruire di un ulteriore incontro per fare un’esperienza di aula all’aperto, di fronte all’isola Gallinara, presso la sede della Lega Navale a Vadino.

Più di 260 alunni di 22 classi della scuola primaria (le classi 3A e 3B dell’istituto Paccini e tutte le classi 3^, 4^ e 5^ dell’istituto comprensivo Albenga 1) hanno avuto l’occasione di scoprire i segreti di due sport a contatto con il mare, ossia la vela e la pesca sportiva agonistica, e di conoscere meglio le creature del mare attraverso un filmato che ha alternato cartoni animati a tema marino e filmati reali con organismi che si possono facilmente incontrare in Mar Ligure. Protagonisti di questi incontri l’istruttrice di vela (Cristina Tarello), quello di pesca sportiva agonistica (Marco Comparini) e i biologi marini della società Osservatorio Ligure Pesca e Ambiente scrl/SaltoNelBlu (Andrea Molinari, Martina Negri e Paolo Bernat).

Queste dieci mattinate di scuola un po’ fuori dagli schemi, patrocinate del Comune di Albenga, sono state coordinate dall’insegnante Claudia Montado, referente dell’istituto comprensivo Albenga 1, dall’insegnante Antonella Bruzzone e Laura Vigo delle scuole elementari Paccini e da Antonio Cavanna delegato scolastico della Lega Navale.

“Questi incontri ormai consueti nel periodo primaverile – sottolinea il presidente della Lega Navale ingauna Basilio Calace – hanno lo scopo di lasciare agli studenti un messaggio sull’importanza del rispetto del mare e della tutela dell’ambiente, soprattutto ad Albenga che ha nell’isola Gallinara un gioiello di biodiversità marina da preservare per le generazioni future. Le attività della Lega Navale di Albenga continueranno per tutto il periodo estivo con i corsi vela e i corsi di introduzione alla pesca”.