Albenga, Gaglioti: “Meglio un commissario che questa amministrazione”

Albenga. “Albenga è una città allo sbando, siamo senza parole. Oltre a vedere l’incuria nella quale si trova la città, contestata su tutti i social dai cittadini, in questi giorni abbiamo davvero toccato il fondo”. Lo afferma, in una nota, Saverio Gaglioti, esponente del gruppo Aria Nuova per Albenga.

“Da giorni sta girando sui social un video incredibile dove si vedono due ragazzi fare sesso in centro storico sotto gli occhi di passanti e giovani adolescenti – spiega -. Uno scandalo mai visto prima, una cosa assurda con ragazzini che hanno dovuto assistere increduli alla scena increduli. Questa è l’ennesima dimostrazione che questa amministrazione pensa solo ai tagli dei nastri e all’apparizione sui palchi. Ora basta, ora bisogna smetterla”.

“Un’amministrazione inesistente – prosegue Gaglioti – con l’assessore alla pubblica sicurezza che arriva sempre dopo che accadono gli episodi. Non c’è prevenzione, non c’è vigilanza e controllo ma pensano solo a fare le multe per fare cassa. Siamo arrivati al limite e dopo quello che è accaduto sarebbe doveroso che l’assessore facesse un passo indietro dimettendosi perché anche i vigili urbani se non hanno input politici non possono fare nulla più di quello che fanno”.

“Tornado all’episodio dell’altra sera – conclude – noi del gruppo Aria nuova per Albenga chiediamo che la città venga liberata perché per avere un’amministrazione così è meglio avere il commissario prefettizio almeno saremmo certi che qualcuno abbia in mano il timone della barca . Altro che dinosauri, qua servono i ghostbusters. Sì, ma per cercare gli amministratori nascosti negli uffici comunali. Povera Albenga, poveri cittadini che devono assistere a questo spettacolo indecoroso ancora per due anni. Speriamo non accada nulla di grave in questo periodo perché nessuno di noi si sente tranquillo”.