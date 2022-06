Albenga, donna attaccata da un cinghiale a Lusignano: “Una paura indescrivibile, è come se mi fosse passato addosso un tir”

Albenga. Un cinghiale ha attaccato una persona. E’ accaduto a Lusignano, frazione di Albenga, ieri verso le 5.15 del mattino.

Cinzia Turato, la vittima della “aggressione” era appena scesa di casa per andare al lavoro e stava aprendo la portiera dell’auto quando, all’improvviso, è stata attaccata da un ungulato che si trovava nelle vicinanze.

Racconta Cinzia: “Mi ha attaccata da dietro, mi è venuto addosso, mi ha fatta cadere a terra e con il muso mi ha provocato contusioni e abrasioni al braccio, a schiena e fondoschiena. Ho provato una paura indescrivibile, non me lo aspettavo, è stato un bruttissimo momento. Ero sotto shock. Poi è scappato”.

Dopo l’attacco Cinzia è andata ugualmente a lavorare perché “mi è sembrato di non avere fratture, così fino al tardo pomeriggio, quando però i dolori aumentavano di intensità, soprattutto dell’anca. Così verso le 19.30 ho chiuso il negozio e mi sono recata al pronto soccorso a Santa Corona perché mi sono preoccupata dell’intensità del dolore alla schiena, all’anca e alla caviglia che iniziava a gonfiarsi. Sono uscita da Santa Corona questa mattina alle 5, mi hanno medicata e rassicurata, per fortuna non avevo nulla di rotto, ma mi sento ammaccata come se mi fosse passato addosso un tir”.

“Ho reso pubblica questa mia incredibile disavventura per avvisare i cittadini. E spero davvero che si faccia qualcosa perché non accada ad altri, perché va detto: i cinghiali sono pericolosi e io l’ho potuto constatare, mio malgrado, in prima persona”.

La notizia è iniziata a circolare a Lusignano e anche il sindaco Riccardo Tomatis ne è stato informato: “Quando ha saputo della mia disavventura mi ha telefonato. E’ stato molto gentile e premuroso e si è messo a disposizione essendo medico e mi ha rassicurato che hanno già preso provvedimenti “, conclude Cinzia.

Da tempo i cittadini segnalano avvistamenti di cinghiali arrivati fino in pieno centro a Vadino. E l’amministrazione comunale aveva informato i cittadini di aver preso in carico le segnalazioni, informato le autorità competenti e invitato i cittadini ad astenersi dal dare cibo a questi animali e da tutti quei comportamenti che potrebbero avvicinarsi alle abitazioni.