Albenga, consiglio compatto sull’ospedale: “In attesa di risposte sul PS Toti riattivi il PPI dal 10 giugno”

Albenga. Nuovo consiglio comunale ad Albenga e nuovo, immancabile focus sull’ospedale Santa Maria di Misericordia, sul Pronto Soccorso e sul Punto di Primo Intervento.

Una discussione partita da una parte della minoranza (Ciangherotti, Porro, Calleri e Distilo), attraverso la richiesta di convocazione di consiglio straordinario avente ad oggetto “Ospedale S. Maria di Misericordia di Albenga. Riapertura P.P.I”.

In sostanza la richiesta alla Regione era relativa alla riattivazione di un Punto di Primo Intervento, h24, entro il 10 giugno prossimo (data del termine delle scuole), ma non sono mancate, come di consueto, frecciate e discussioni accese sulla materia.

Le posizioni alla fine sono riuscite a convergere grazie all’inserimento nel documento di due emendamenti, il primo presentato dalla maggioranza che comunque “subordina e lega a doppio filo la riapertura del PPI a quella del Pronto Soccorso”, il secondo proposto dal capogruppo di Fratelli d’Italia Roberto Tomatis e inerente “la carenza di medici che possono prestare servizio presso il PS”.

Di seguito il testo definitivo, modificato attraverso gli emendamenti: “Il prolungamento della temporanea chiusura del Punto di Primo Intervento determina un grave problema che colpisce fortemente le comunità dei nostri territori, già svantaggiate rispetto alle restanti parti della provincia per una viabilità spesso penalizzante e che la chiusura ‘temporanea’ del PPI dell’ospedale di Albenga è stata, a detta della direzione generale di Asl, causata dalla mancanza di medici esperti in emergenza urgenza che si sono dimessi per scegliere altri indirizzi provinciali”.

“C’è da considerare una media di circa 20mila accessi l’anno (anno 2019) alimentati in prevalenza nel periodo estivo, il PPI di Albenga rappresenta un presidio assolutamente indispensabile per l’assistenza sanitaria territoriale in questa parte della Provincia, in grado altresì di decongestionare il servizio di PS di Pietra Ligure, che si è dimostrato del tutto insufficiente con attese lunghissime da parte degli utenti che ovviamente peggiorano ulteriormente nella stagione estiva e che l’ambulatorio ‘a bassa complessità assistenziale’ aperto presso l’ospedale di Albenga, non riesce a svolgere alcuna funzione di filtro e gestione dell’emergenza urgenza, con un numero di accessi irrisorio”.

“Il consiglio delibera quindi di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il presente atto di indirizzo con il quale si chiede all’assessore regionale alla Sanità presidente Giovanni Toti, di riattivare nell’ospedale di Albenga il Pronto Soccorso (in caso di risposta positiva alla possibilità di deroga al DM70 da parte del ministro della Salute Roberto Speranza), o almeno nell’immediatezza il PPI h24 a partire dalla data del termine delle scuole (10 giugno) impegnandosi a tenerlo aperto fino alla riattivazione del Pronto Soccorso e dei reparti ad esso collegati. E di attivarsi per provvedere ad eliminare tutte le incompatibilità per i medici che desiderassero svolgere parte della loro attività nel PPI”.

Alla fine il documento, dopo essere stato ulteriormente integrato dalla ricevuta di consegna della raccolta firme portata avanti da Diego Distilo e “Aria Nuova per Albenga” (QUI la notizia) è stato approvato all’unanimità.

Non sono mancate, poi, sempre in tema di sanità, le parole di condanna e solidarietà unitarie per i fatti avvenuti ieri proprio presso l’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, dove ignoti hanno realizzato una scritta offensiva contro il governatore ligure (“Toti boia nazista”) sul muro esterno del nosocomio (scritta che è già stata cancellata ad opera del movimento “Senza PS si muore” e dei “Cittadini Stanchi”).