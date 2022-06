Albenga a Marinelli? Sale l’attesa per l’esito della trattativa con la famiglia Colla

Sono passati dieci giorni esatti da quando i legali delle parti coinvolte hanno comunicato l’avvio delle operazioni di due diligence. Le operazioni erano fondamentali per l’eventuale passaggio di proprietà dell’Albenga Calcio dalla famiglia Colla a Simone Marinelli, ex numero uno del Savona.

Oggi pomeriggio il popolo ingauno, addetti ai lavori e tifoseria, dovrebbe saperne di più sul futuro della società. Sale l’attesa, dunque, anche perché domani parte ufficialmente la stagione 2022/2023.

Non ci sarà tempo da perdere nella definizione della guida tecnica e della rosa che dovrà affrontare il campionato di Eccellenza. Lato allenatore, Ferraro era stato confermato per il bel lavoro svolto nel girone play off. Sarà così anche in caso di cambio di proprietà?