Alassio, grande partecipazione di pubblico per la presentazione di “Donne Impertinenti” di Don Corini

Alassio. Si è svolta ieri sera, nella splendida cornice dell’hotel Aida di Alassio, la presentazione del libro “Donne impertinenti” scritto da don Gabriele Maria Corini, già autore di numerosi volumi, tra cui, come ha avuto modo di ricordare il sindaco di Alassio Marco Melgrati, “Olotropia, i verbi della familiarità cristiana”, scritto dal parroco di Sant’Ambrogio e donato da Papa Francesco ai cardinali, in occasione degli auguri natalizi.

Alla presentazione, oltre il Sindaco ed il Vice Sindaco Angelo Galtieri, impeccabile nel fare gli onori di casa, erano presenti rispettivamente come moderatrice e relatrice Renata Cantamessa e la psicologa dott.ssa Monica Rebuffo. La presentazione è stata arricchita da numerosi momenti musicali e canori tematici, eseguiti dalla pianista e compositrice Valentina Sloboba e dalla cantante Michela Fanello, oltre che dallo stesso don Corini.

Durante la presentazione del libro, che analizza alcune figure di donne nel “libro dei Giudici” della Bibbia, non sono mancati alcuni riferimenti alla situazione della guerra attualmente combattuta in Ucraina e il ruolo dei genitori nel sapersi donare ai propri figli per crescerli nell’amore.

La figura della donna, come è stata evidenziato nella presentazione, nel Libro dei Giudici emerge per la sua “peculiarità” e diventa protagonista della storia biblica, in un’epoca in cui alle donne era precluso ogni diritto. Vengono analizzate tre macro aree del ruolo femminile: le “femme fatale” che in qualche modo in positivo o in negativo condizionano e determinano gli eventi, il ruolo della “madre” e quello delle “figlie”. Particolarmente drammatico il racconto di Iefte, un uomo nato da una prostituta (pertanto in una condizione d’inferiorità psicologica mai risolta), che per tutta la vita aveva ricercato il proprio successo quale personale forma di riscatto e che aveva promesso a Dio di sacrificare la prima persona che gli fosse venuta incontro festeggiandolo, nel caso fosse risultato vincitore nei confronti dei suoi avversari. Ebbene la prima persona che gli venne incontro fu la figlia. A questo punto Iefte non si sottrasse alla sua promessa e scelse il suo personale successo alla sua paternità. Il parallelo durante la presentazione è andato ovviamente al ruolo difficile che hanno i genitori nel donare se stessi ai propri figli per farli crescere nell’amore sviluppando in loro le proprie specifiche potenzialità.

Don Corini si conferma ancora una volta come un grande biblista, un uomo di straordinarie capacità comunicative, capace di portare la Bibbia alle menti ed al cuore delle persone.