Alassio, per l’estate libero utilizzo del campo multisport esterno al Palaravizza

Alassio. In attesa della fine dei lavori che consegneranno alla Città le nuove Scuole Medie di Via Gastaldi, Ge.s.co. e Comune di Alassio hanno deciso di confermare anche per quest’anno il libero utilizzo del Campo Multisport esterno al Palaravizza.

‘’Il campo da basket rappresenta una valvola di sfogo fondamentale per tutti gli sportivi della Città ed è un importante luogo di aggregazione per tutti i nostri ragazzi e quindi in attesa dei nuovi spazi di Via Gastaldi anche quest’anno insieme a Ge.s.co. abbiamo deciso di consentirne il libero utilizzo, sia pure nel rispetto di orari precisi’’, commentano dal Comune il Vice-Sindaco e Assessore alle Società Partecipate Angelo Galtieri e la Consigliera Delegata allo Sport Roberta Zucchinetti.

‘’Ringrazio il Comune che anche quest’anno ci consente di lasciare aperte le porte del campo multisport, e chiedo a tutti i ragazzi e le ragazze che lo frequenteranno di attenersi agli orari di utilizzo esposti presso il plesso sportivo e di rispettare le regole della buona educazione e del buon vicinato. Auguri di una buona estate a tutti”, il commento dell’Amministratore Unico di Ge.s.co. Avv. Igor Colombi.

Di seguito si riportano gli orari di utilizzo: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30; domenica è chiuso.