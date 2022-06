Alassio, parcheggio di via Pera: iniziato il secondo lotto dei lavori

Alassio. Sono iniziati in questi giorni i lavori del secondo lotto relativo alla realizzazione di un parcheggio multipiano in via Pera.

“Saranno realizzati subito i pilastri in cemento armato sui quali poggerà la soletta del parcheggio sul soprasuolo, togliendo il pericolo dei ferri affioranti (richiami del cemento armato per elevare la struttura) – spiega Marco Melgrati, Sindaco di Alassio – in questo modo, già dai primi giorni di luglio saranno fruibili circa 70 posti auto. Nel frattempo si provvederà alla messa in sicurezza del piano sottostante con l’illuminazione e i presidi antincendio per consentire, entro la metà di agosto di usufruire degli ulteriori 44 posti auto del piano interrato”.

“A ottobre – prosegue Rocco Invernizzi, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio – la piazza verrà chiusa alla sosta per realizzare la soletta del secondo stralcio del progetto. Subito dopo procederemo con l’appalto del terzo e ultimo lotto che sarà finanziato con mezzi di bilancio”.