Alassio, in passeggiata Ciccione 10 nuove palme

Alassio. Sono i​n tutto dieci le nuove palme messe a dimora su Passeggiata Ciccione nelle ultime settimane.

“Abbiamo prima predisposto gli invasi con la terra, verificato l’impianto di irrigazione e poi proceduto alla piantumazione delle 10 palme che il servizio aveva acquisito proprio per collocarle al termine dei lavori sulla Passeggiata Ciccione”, commenta il consigliere comunale Alessandra Aicardi.

“Ogni piantumazione è frutto di una pianificazione – aggiunge – e di una gestione di economie non certo infinite. Per questo quando registriamo atti vandalici nei confronti di aiuole e piante il dolore è duplice, non solo rispetto all’atto di profonda inciviltà, ma anche rispetto alle difficoltà di porvi rimedio. Nei giorni scorsi abbiamo dovuto prender atto di reiterati piccoli episodi di vandalismo a Parco San Rocco e in Piazza della Libertà. Abbiamo depositato apposita denuncia e confidiamo, grazie al sistema di telecamere, di risalire ai responsabili”.