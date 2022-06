Alassio, due milioni di euro per Passeggiata Ciccione. Invernizzi: “Grande impegno per il restyling del fronte mare”

Alassio. Per un importo di circa due milioni di euro sono stati affidati due nuovi cantieri per il rifacimento di Passeggiata Ciccione. “Si tratta di due tipologie di intervento e di due zone differenti – spiega Rocco Invernizzi, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio – uno strutturale nel tratto di ponente, fino alla Scogliera, circa; l’altro di restyling nel tratto dai Bagni Miramare ai Bagni Walter”.

“Il tratto di ponente – entra nel dettaglio Invernizzi – è stato fortemente danneggiato dall’azione del mare e soprattutto delle mareggiate. Avevamo già fatto interventi di messa in sicurezza, in attesa di disporre delle economie necessarie per un’azione definitiva. Così nel frattempo avevamo affidato all’Ing. Emilio Brovelli e al Geologo Alessandro Scarpati la redazione della progettazione esecutiva architettonica e strutturale, nonchè la redazione di indagini geologiche, geotecniche e sismiche. Ai due professionisti, contestualmente, è stata affidata anche la direzione dei lavori strutturali e il coordinamento della sicurezza”.

“Ovviamente – aggiunge – concluso l’intervento di consolidamento, si procederà al ripristino della soletta, della pavimentazione e degli arredi: ringhiere, panchine, aiuole… uniformando anche questo tratto alle Passeggiate del lungomare alassino”.

A seguito di regolare procedura di gara, in questi giorni è stato affidato il cantiere alla società Icose Spa di Paroldo (CN) che ha offerto un ribasso del 6,050% sull’importo a base di gara di euro 653.842,10 oltre ad oneri di sicurezza di euro 22.209,48, per una somma complessiva di 614.284,65.

“L’altro intervento – prosegue Invernizzi – riguarda i lavori di ristrutturazione del tratto dai Bagni Miramare ai Bagni Walter, il terzo lotto di intervento previsto nel piano di rifacimento di tutta la passeggiata. Il progetto, a firma dell’Ing. Felice Dotti, è stato finanziato con un importo di 1,18 milioni. Anche in questo caso gli uffici hanno avviato una procedura di gara per l’affidamento dei lavori, al termine della quale, previa verifica – in corso – dei requisiti di legge, la migliore proposta pervenuta è stata quella della Ditta Ecogrid Srl di Borghetto Santo Spirito che ha offerto un ribasso del 3,10% sull’importo a base di gara di euro 777.349,41 oltre a oneri di sicurezza pari a Euro 16.39,50 per un totale contrattuale di Euro 769.791,08 oltre Iva al 10%”.

“Si va completando anche il rifacimento di Passeggiata Ciccione – la conclusione di Invernizzi – dopo Passeggiata Grollero, Baracca e Graf. Un impegno economico importante quello profuso per i restyling del fronte mare della nostra città, sotto ogni profilo. Confidiamo di mettere a bilancio il completamento dell’ultimo tratto di Passeggiata Ciccione il prossimo anno e di avviare l’intervento anche su Passeggiata Cadorna”.