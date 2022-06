Al Ceriale il primato provinciale per l’impiego dei giovani

Ceriale. Una salvezza tranquilla con la convinzione di poter fare di più: questa la stagione dei biancoblu di mister Andrea Biolzi, con il quale sono stati interrotti i rapporti (sportivi).

A Davide Brignoli il compito di alzare l’asticella, magari con ulteriori innesti di spessore insieme alle tante conferme annunciate dal sodalizio.

Tuttavia i riconoscimenti del lavoro concluso sono arrivati oggi attraverso un post sulla pagina Facebook, ricco di viva soddisfazione:

“Con 288 punti il Ceriale Progetto Calcio si aggiudica il 2° posto nella graduatoria impiego giovani nel campionato Promozione e il 1° posto tra le società di Eccellenza e Promozione della provincia di Savona. Non solo parole, anche fatti. Avanti così!”

Sostanzialmente ogni società acquisisce dei punti in base ai giovani che schiera in formazione, oltre a quelli obbligatori.

Bonus che vanno ad incrementare questo punteggio sono ad esempio schierare giocatori più piccoli di quelli obbligatori. Mister Biolzi aveva addirittura inserito il giovanissimo Di Fino, classe 2006.

Le ultime due giornate non valevano, ma poco importava: il risultato era già stato raggiunto.

Nella formazione di una squadra di calcio ciò che è vitale è proprio creare il giusto mix tra giovani ed esperti. In questo il lavoro del DS Pietro Sansalone è stato di peso, che però vuole specificare l’importanza del contributo collettivo: “Penso che il Ceriale debba sempre più puntare sul proprio settore giovanile, in questo momento in una bella fase di crescita, testimone l’ottimo risultato che abbiamo raggiunto. Oltre all’impegno dei ragazzi stessi, un grande ringraziamento va a tutti i mister che stanno facendo un lavorone: sono molto preparati e ci tengono molto alla crescita dei ragazzi. L’allenatore della Prima Squadra viene così agevolato, vedendosi arrivare al campo giovani bravi e con la testa giusta“.

“Il prossimo sarà un campionato molto difficile – continua Sansalone – inizialmente bisognerà mettere fieno in cascina il prima possibile, per poi andare a fare una stagione tranquilla e magari provare ad alzare l’asticella. È un bel banco di prova, sono sicuro che con l’aiuto di questo mix, con il lavoro del mister e del suo staff tecnico, riusciremo a toglierci delle soddisfazioni”.

Una nota di merito per la crescita del settore giovanile la vuole fare al proprio responsabile: “È molto importante ricordare l’ottimo lavoro svolto da Luca Stella: senza di lui questo risultato non sarebbe mai stato raggiunto”.

Stella, fresco fresco di conferma alla guida dei 2006 assieme a mister Gian Riccardo Bologna, sentendosi lusingato dalle parole di stima del suo dirigente, ha così commentato: “Un grande successo frutto della cooperazione tra l’intero settore giovanile e il nostro Ds Pietro Sansalone. Ringrazio anche mister Biolzi per la fiducia dimostrata ai nostri giovani. Sono certo che questo percorso intrapreso da tempo dal Ceriale sarà continuato da Brignoli dando ulteriori possibilità di crescita ai nostri ragazzi del settore giovanile. Una grande occasione sarà sicuramente l’inserimento dei nostri “ragazzi terribili” (leva 2003) in Prima Squadra, reduci di una grande cavalcata condotta da mister Bortolini al quale vanno le mie congratulazioni per l’ottimo lavoro svolto con la sua Juniores. I complimenti vanno anche a tutti gli allenatori del nostro settore giovanile che da anni con passione e competenza stanno svolgendo un lavoro esemplare sulla crescita sportiva e sociale dei nostri ragazzi.

Il settore giovanile del Ceriale Progetto Calcio oltre che a coltivare talenti, cerca di preparare al meglio i nostri ragazzi a diventare uomini“.

Infine un pensiero anche sul progetto Under 23: “Un altro grande esempio di senso di responsabilità della nostra società, dando l’opportunità a ragazzi fuori quota per la Juniores d’Eccellenza, ritenuti non ancora pronti per una campionato difficile ed insidioso come la Promozione, di maturare ancora un po’ di esperienza. Un grazie va a Massimelli e a Careddu per tutto il lavoro svolto con questi ragazzi assieme al preparatore Francesco Pignataro. Bisognerà valutare se ci saranno le condizioni numeriche per continuarlo, ma speriamo di poter inserire più ragazzi possibile in Prima Squadra”.