Ad Albenga visite gratuite per la prevenzione dei tumori della tiroide e della mammella

Albenga. Nell’ambito dei suoi programmi di, Fondazione ANT mette a disposizione 24 visite gratuite per la diagnosi precoce delle neoplasie tiroidee e 32 visite senologiche con ecografia per la prevenzione del tumore alla mammella in donne di età inferiore ai 45 anni. Le visite sono rese possibili grazie al contributo di Albenga Salute con co-finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nell’ambito dell’Avviso N. 2/2020 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, N. 117 e S.M.I. – anno 2020).

Le ecografie alla tiroide si terranno nella giornata del 7 giugno, le visite senologiche invece i giorni 8 e 9 giugno: entrambi i progetti saranno ospitati dall’Ambulatorio Albenga Salute (via Cavour, 8 | Albenga) e si potranno prenotare a partire da mercoledì 1 giugno dalle 9 alle 11.30 al numero 342 7646010 esclusi i weekend, fino ad esaurimento posti.

Obiettivo dei controlli proposti da ANT è quello di individuare eventuali noduli o lesioni sospette in modo da poter intervenire, nel modo più adeguato e tempestivo possibile, con ulteriori indagini laboratoristiche, strumentali e bioptiche.

L’incidenza dei tumori della tiroide, attualmente stimata in Italia di circa 3.600 casi all’anno, è in fase di notevole crescita e questo fenomeno viene attribuito all’aumentato numero di diagnosi in fase iniziale che si ottiene con l’impiego dell’ecografia. Si nota che vengono colpite dal tumore più le donne degli uomini: stando ai dati di AIOM, ad esempio, nel 2019 il carcinoma alla tiroide si attesta come la 5^ neoplasia più frequente nel sesso femminile – 5% di tutte le neoplasie – ma, nella fascia compresa tra 0 e 49 anni è la 2^ più frequente nelle donne – 16% di tutte le neoplasie – e la 3^ per gli uomini – 8% di tutte le neoplasie. D’altra parte, fortunatamente, la mortalità dei tumori differenziati della tiroide è molto bassa e tende a ridursi poiché oltre il 90% di questi guarisce con i trattamenti messi in atto.

Il tumore mammario è la neoplasia più frequente nella popolazione femminile: 1 donna su 8 sarà colpita da questa malattia nel corso della vita. Eccezionale sotto i 20 anni, raro tra i 20 e i 29 anni, diviene più frequente dopo i 30 anni e raggiunge la massima incidenza tra i 45 e i 60 anni, mostrando un aumento relativo con il progredire dell’età. Rappresenta il 29% delle morti oncologiche prima dei 50 anni.

La diagnosi precoce del tumore della mammella ha lo scopo di intercettare la malattia nella sua fase preclinica, cioè prima della comparsa di segni e sintomi evidenti ed è per questa ragione che è essenziale sottoporsi periodicamente a controlli clinici specialistici e strumentali, indicati sulla base dell’età e/o delle necessità del caso.