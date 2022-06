Ad Albenga la prima edizione di “Paccini in Piazza”: i lavori dei bambini nelle piazze della città

Albenga. Con la prima edizione della manifestazione “Paccini in Piazza” la scuola primaria Tommaso Paccini il 9 giugno ha allestito nelle piazze cittadine spazi colorati e gioiosi per condividere con tutta la città i lavori che i bambini hanno svolto durante l’anno scolastico.

Le attività hanno seguito il presente programma:

-10.00 PIAZZA S. DOMENICO esibizione laboratorio Teatrale a cura di KRONOTEATRO.

-DALLE ORE 10.20 in PIAZZA 4 NOVEMBRE (lato cattedrale S. Michele) mostra degli elaborati delle classi IV.

-1025 PIAZZA S. MICHELE esibizione classi I in collaborazione con il “LICEO MUSICALE G. BRUNO”.

-10.35 PIAZZA S. MICHELE esibizione classi ll in collaborazione con il “LICEO MUSICALE G. BRUNO”.

-10.5O PIAZZA DEI LEONI mostra degli elaborati delle classi III in collaborazione con il “LICEO ARTISTICO G. BRUNO”.

-11.05 PIAZZA S. MICHELE saluto delle classi V e consegna dei diplomi.

“I docenti del plesso Paccini quest’anno hanno ridefinito il piano dell’offerta formativa inserendo attività formative aggiuntive come approfondimento della lingua inglese, laboratori di arte e musica in collaborazione con i Licei artistico, musicale e linguistico e attività teatrali in collaborazione con l’associazione KRONOTEATRO. I lavori presentati nelle piazze avevano l’obiettivo di condividere l’entusiasmo dei bambini che hanno svolto queste attività. La pandemia ha messo a dura prova l’organizzazione scolastica, ma la scuola, i docenti e i bambini hanno saputo rispondere, all’interno dei vincoli sanitari che l’emergenza ci ha imposto, con il consueto entusiasmo, cercando di rimodulare le progettazioni” afferma il Dirigente scolastico Mosè Laurenzano. E così le famiglie e tutti i cittadini hanno potuto ammirare la mostra degli elaborati delle classi terze, in collaborazione con il Liceo Artistico G.Bruno in piazza dei Leoni, la mostra degli elaborati delle classi quarte, il Laboratorio STEAM Ologrammi fantastici in piazza IV Novembre e l’esibizione del laboratorio teatrale a cura di Kronoteatro in piazza S.Domenico. Sul palco di piazza S.Michele si sono alternate le classi prime e seconde con esibizioni a cura di docenti e studenti del Liceo Musicale G.Bruno oltre che le classi quinte che hanno condiviso il tradizionale “saluto finale”.

“Per la formazione dei nostri bambini e ragazzi è importante non solo la stretta alleanza educativa con le famiglie, ma anche con il territorio e tutte le sue Istituzioni” continua il dirigente “ per questo ringrazio tutto il personale scolastico per il pregevole lavoro svolto durante l’anno scolastico e per la disponibilità e l’impegno profuso per l’allestimento dei vari spazi. Ringrazio i genitori che sono sempre un supporto indispensabile, i ragazzi, i docenti e la Dirigente del Liceo G. Bruno, che hanno contribuito in modo qualificato ad arricchire la nostra offerta formativa. Un particolare ringraziamento lo rivolgo all’Amministrazione Comunale e in modo particolare agli assessori Marta Gaia e Silvia Pelosi, che supportano sempre le iniziative della scuola “.