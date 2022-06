Albenga. Coinvolgere le scuole nelle celebrazioni per la consegna della Medaglia al Valor Civile alla città di Albenga. La proposta arriva da Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“Ancora una volta il mio ex professore del liceo Mario Moscardini mi ha stupito e commosso. Davvero interessante il suo discorso, alla consegna della Medaglia al Valor Civile alla Città di Albenga per il tributo di sangue che gli ingauni hanno versato nei due anni di occupazione nazifascista e nei giorni successivi alla Liberazione. Sia chiaro, ero, sono e resterò sempre antifascista, non sono uno storico e, quindi, non ho le competenze per valutare quel periodo drammatico e sanguinoso, ma ho ammirato l’onestà intellettuale del professor Moscardini nel suo intervento, al punto che gli ho chiesto la relazione che lui ha scritto come supporto storico per la richiesta della Medaglia al presidente della Repubblica. Me l’ha inviata, l’ho letta più volte e, devo dire, mi sono emozionato e, forse, mi è servita a capire qualche cosa di più di quella tragica stagione”.

“Personalmente, fossi stato in maggioranza, l’avrei stampata e consegnata già a chi ha partecipato, venerdì scorso, alla cerimonia di consegna della Medaglia in piazza San michele. Non è, però, troppo tardi per recuperare. Visto che alla cerimonia di consegna le scuole di Albenga non erano presenti perché già terminate da una settimana, propongo che a settembre, alla riapertura, si organizzi una cerimonia, non in pompa magna, con gli studenti delle terze medie e della superiori, con la consegna della relazione del professor Moscardini, sarebbe un modo per non dimenticare e far conoscere alle nuove generazioni una pagina drammatica della nostra città”.