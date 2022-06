Albenga. Dieci paracadutisti professionisti oggi hanno volato nei cieli di Albenga, dove hanno portato la bandiera tricolore, in occasione della Festa della Repubblica.

Il lancio è stato eseguito con tecnica di caduta libera in tre riprese: caduta libera con fumata tricolore, caduta libera con bandiera italiana e del Comune di Albenga e caduta controllata (planata) con tuta alare.

Lo spettacolo, organizzato dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPd’I) sezione di Villanova, Albenga, Alassio, è andato in scena intorno alle 18:15. E i paracadutisti sono atterrati sulla spiaggia. Prima però il raduno sul Lungomare C. Colombo zona Foce dove il sindaco e le autorità hanno salutato i cittadini, poi l’omaggio alla lapide dedicata ai Militari Internati nei Campi di Concentramento. Infine, come detto, lo show dell’ANPd’I.

Alla manifestazione hanno partecipato le autorità istituzionali, militari e civili. L’attività aviolancistica è stata organizzata dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (ANPd’I) sezione di Villanova, Albenga, Alassio, coadiuvata dalla Sezione di Ferrara, mentre le operazioni sicurezza (security) e soccorso sono state garantite dalla polizia Comunale di Albenga in coordinamento con il gruppo di Protezione Civile comunale e con la Croce Bianca di Albenga.