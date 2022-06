Ad Albenga al via “Un mare di emozioni”: spettacoli, musica e banchetti

Albenga. Alnbega pronta a dare il via questa sera a “Un Mare di Emozioni”, tre giorni di concerti, Dj Set, spettacoli comici, Sfilate, cibo e banchetti dell’artigianato tutti da vivere. L’evento, con un programma ricco, si snoderà sul Lungomare di Albenga.

Tantissimi gli artisti emergenti e non, che faranno parte del festival albenganese. Si parla di più di 20 artisti del panorama locale e italiano che animeranno dal primo pomeriggio la Spiaggia Fronte Isola e non solo.

“La programmazione turistica di questa estate – aveva spiegato il vicesindaco Alberto Passino – è frutto di sinergie costruite dal comune di Albenga insieme con commercianti associazioni e soggetti diversi, che come la Strobe Srl offriranno ai nostri concittadini e turisti grandi eventi e nomi importanti come quello di Max Gazzè”.

Il primo artista che ha confermato la sua presenza è Max Gazzè, che arriverà ad Albenga per una tappa ufficiale del suo tour presentando in scaletta anche il suo ultimo singolo in coppia con Carl Brave “Cristo di Rio”.

Il programma

Sul Palco fronte Isola Gallinara (in zona foce)

Venerdì 24 giugno:

– alle ore 20.00 di Roberta Monterosso

– alle ore 21.00 Matteo Romano

– alle ore 23.30 dj Ferix – Ciabi – Samuel Love

Sabato 25 giugno:

– ore 15.00 Pop Culture

– ore 17.00 Sister Cap Dj

– ore 18.30 Dj Matrix

– ore 21.00 Max Gazzé

– ore 23.30, DjFerix – Ciabi – Samuel Love.

Domenica 26 giugno

– ore 15.00 dj locali

– ore 17.00 Pop Culture

– ore 18,30 Sister Cap Dj

– ore 21.00 spettacolo de Lo Zoo di 105

– ore 23.30 DjFerix – Ciabi – Samuel Love.

Piazza Guglielmo Marconi

Venerdi 24 giugno:

– ore 18.30 esibizione Kombatteam Alassio

Sabato 25 giugno:

– ore 15.00 pomeriggio disco con DjFerix – Ciabi – Samuel Love

– ore 17.00 Federico Delfino presenta “Contest Giovani Cantanti”

– ore 20.00 Franco Branco Dj

Domenica 26 giugno:

– ore 15.00 dj locali

– ore 17.00 finale del 2Contest Giovani Cantanti” presentata da Federico Delfino

– ore 21.00 Miss Pin Up presentata da Federico Delfino

– ore 22.30 la chiusura della serata con DjFerix – Ciabi – Samuel Love.