Aborto, Perrone (Centro aiuto vita ingauno): “Servono metodi per prevenire gravidanze indesiderate come l’educazione sessuale”

Albenga. “L’aborto non è mai un diritto, perché nella scelta volontaria di una donna (per quanto sofferta e faticosa) c’è sempre di mezzo un bambino indifeso che viene ucciso in grembo. Anche la Costituzione italiana non conferisce il diritto all’aborto. In Italia è vigente una legge, la 194, illecitamente applicata, che ha completamente disatteso l’opportunità di riconoscere il valore sociale della maternità e di tutelare la vita umana dal suo inizio”.

A dirlo è Ginetta Perrone, responsabile del Centro aiuto vita ingauno. “L’interruzione volontaria della gravidanza, contro legge, è diventata mezzo per il controllo delle nascite e lo Stato lo consente rendendo una farsa il percorso per ottenere il certificato di IVG e ancor più non finanziando una legge che dovrebbe aiutare una donna a rimuovere le cause economiche per una gravidanza inattesa come citato al punto 5 della suddetta legge. Non si fa nulla per prevenire gravidanze indesiderate, metodi contraccettivi ed educazione sessuale sono ancora tabù. Inoltre i padri, nella scelta di eliminare un feto pulsante, spesso si girano dall’altra parte ma talvolta non vengono affatto considerati. Infine sono spariti i servizi consultoriali che dovevano sostenere scelte diverse oltre ad educazione alla contraccezione (nati con la legge)” aggiunge.

“Io mi auguro solo che la sentenza della Corte Suprema americana faccia scuola anche in Italia e in Europa, riaprendo un dibattito che non può più non tener conto delle evidenze scientifiche.

Un feto è un bambino che si sta formando e l’aborto volontario è uno strumento disumano per ucciderlo. Perché è questo quello che viene fatto” conclude Ginetta Perrone.