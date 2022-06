Pietra Ligure. E’ stata inaugurata questa mattina “Petrae – Festival della Lavanda”, l’iniziativa promossa dal Comune di Pietra Ligure unitamente all’Associazione Produttori della “Lavanda della Riviera dei Fiori”, con la collaborazione delle associazioni “Facciamo Centro”, “Ristoratori pietresi e della Val Maremola” e “Una mano nel cerchio” che si terrà a Pietra venerdì 24 e sabato 25 giugno.

Pietra si tinge di bluette e si riempie dei profumi delicati di questo fiore caratteristico della macchia mediterranea. Si svolgerà in piazza San Nicolò e in piazza Vittorio Emanuele II. Sarà presentato l’ibrido “Lavanda Petrae” dedicato alla Città di Pietra Ligure.

Sarà un momento di incontro e di conoscenza ma anche di “festa” per gli occhi, con le vetrine degli esercizi commerciali decorate a tema, e per il palato, con i percorsi enogastronomici ideati ad hoc, ma anche di svago e divertimento e di molto altro con il défilé della lavanda e l’elezione di Miss Petrae, gli incontri tematici, i laboratori didattici sulla distillazione e la composizione dei mazzi, il concorso per il miglior “cocktail alla lavanda”, il mercatino dei fiori, spettacoli e animazione.

“Questo progetto è nato dal dialogo con una persona che aveva azienda agricola all’interno del nostro territorio – spiega Cinzia Vaianella assessore alle attività produttive di Pietra Ligure -. Così vorremmo riqualificare i territori incolti con la lavanda, presente da secoli qui e introdurla all’interno del circuito commerciale in sinergia con artigianato e turismo“.

A Pietra “Petrae, il festival della lavanda”

Si tratta di un evento durante il quale il pubblico potrà partecipare ad incontri tematici per conoscere la lavanda e le sue peculiarità, visitare il mercatino e godere di spettacoli e attività di animazione proposte dalle associazioni locali. Il mercatino dei fiori, nello specifico, proporrà al pubblico diverse varietà di piante della nostra Riviera, con alcune novità e specie più rare e la presenza di prodotti artigianali, editoria specializzata, erbe officinali, cosmetici artigianali, fiori e aromi, prodotti a base di lavanda, profumatori per ambiente.