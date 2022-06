A Lavagnola torna il torneo di calcio a scopo benefico “Andrea Patorniti”

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna a Lavagnola il memorial “Andrea Patorniti – un giornata di pallone per te”. Il torneo, che si svolgerà interamente domenica 12 giugno, è a scopo benefico. Il ricavato verrà devoluto a favore delle due figlie di Patoriniti affette da atrofia muscolare spinale (SMA) e servirà per acquistare attrezzature necessarie per le cure.

Il memorial Patoriniti giunge alla quinta edizione. Quest’anno saranno ben quindici le squadre che si sfideranno sui campi della parrocchia San Dalmazio e “Riccardo Scaletti” di Lavagnola. Nel corso della giornata, verrà effettuata un’estrazione a premi, con buoni omaggiati dai commercianti di Savona.

Così gli organizzatori: “Siamo contenti di essere riusciti a riorganizzare questo torneo, lo facciamo volentieri per ricordare Andrea e per passare una giornata di divertimento tutti insieme”.