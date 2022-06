Laigueglia, dopo 20 anni riapre lo storico hotel Windsor

Laigueglia. Un palazzo storico in riva al mare, sul quale è stato ultimato un laborioso restauro: riapre l’hotel Windsor, dopo quasi vent’anni, sulla spiaggia di Laigueglia.

Il progetto imprenditoriale porta la firma di Alessandro Sironi – già titolare del Filario Hotel & Residences sul lago di Como – affiancato per la direzione creativa dalla moglie Alice Muzzioli, e dallo studio Blesi Subitoni per l’interior. “Il progetto dell’hotel Windsor nasce dall’attrazione per quei luoghi tipicamente italiani ancora sconosciuti al turismo internazionale. Piccoli borghi dove autenticità e semplicità sono elementi distintivi nel creare un’esperienza di viaggio davvero speciale”.

L’apertura della struttura ricettiva arriva dopo i lunghi lavori di restyling, avviati nel 2022 ma poi stoppati per il Covid. Il progetto di ristrutturazione dello storico hotel Windsor, dove l’attività era cessata nel 2005, si è sviluppato su due fronti: la creazione di un nuovo boutique hotel di lusso e la realizzazione di 5 residenze private, situate ai piani alti.

Anche le 25 camere sono arredate con mobili “custom made” – tra le chicche, lo scrittoio Pa’ 1947 di Ico Parisi e la sedia 699 Superleggera di Gio Ponti per Cassina – e opere d’arte realizzate ad hoc. Tutte le stanze presentano affacci sul mare o sui vicoli di Laigueglia.

L’interior design si fonda sull’accostamento di estetiche moderne con forme e oggetti legati alla storia della Liguria. Nato a fine Ottocento col nome di “Pensione Luciano” – poi ribattezzato Hotel Concordia e infine Hotel Windsor – l’albergo era una meta in voga negli anni Sessanta, l’epoca d’oro della Riviera Ligure. Il restauro rende omaggio a quegli anni: l’edificio ha infatti mantenuto la sua facciata decorata, con un design in linea con il paesaggio.

L’hotel ha in dotazione una spiaggia privata, oltre al servizio bar e ristorazione.