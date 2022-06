2 Giugno, Toti: “Dovremmo imparare dai francesi e chiamare l’Italia Repubblica: riguarda tutti noi, il governo e i diritti”

Liguria. “È una bella cerimonia che quest’anno torna finalmente nella sede storica di piazza Matteotti, anche questa volta la vicinanza con le persone ci sottolinea che è cambiato il clima rispetto ai due anni che abbiamo passato chiusi per la pandemia non potendo svolgere quei riti civili che ci ricordano la nostra storia e i nostri valori. La Festa della Repubblica è importante: spesso, non come gli amici francesi, ci rivolgiamo al nostro Stato con altri termini, il Paese, le Istituzioni: credo che usare di più il termine ‘Repubblica’ sia qualcosa di importante perché riguarda tutti noi, il governo e i diritti. Per questo noi, come Regione Liguria, oggi regaliamo ai cittadini che visiteranno il nostro palazzo la Costituzione della Repubblica Italiana, che resta la Carta che ci unisce tutti e che guida la nostra strada”.

Così il presidente della Regione Liguria intervenuto alla cerimonia per la Festa della Repubblica in Piazza Matteotti a Genova insieme alle altre Istituzioni civili e religiose.

Nel corso della cerimonia il governatore ha consegnato l’Onorificenza a Cavaliere della Repubblica Italiana a Stefano Piccolo, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Genova mentre l’assessore alla Cultura e alle Politiche sociali ha consegnato l’Onorificenza al Cavalier Cosimo Orlando, ufficiale dell’Esercito.

In occasione della Festa della Repubblica Regione Liguria partecipa oggi all’iniziativa Palazzi Svelati con l’apertura straordinaria fino alle 18.30 della propria sede in Piazza De Ferrari dove, nell’ufficio del Presidente, è esposto e visibile il dipinto di Pieter Paul Rubens “La carità di Rodolfo I d’Asburgo” appartenuto alla famiglia di Winston Churchill. Ai numerosi visitatori, in coda da questa mattina, viene donata una copia della Costituzione.

Nella prefazione della copia della Carta Costituzionale, il presidente della Regione scrive: “Abbiamo pensato a lungo a cosa potesse rappresentare i nostri sentimenti e le nostre volontà in questa giornata di Festa della Repubblica Italiana del 2 giugno 2022. La scelta è caduta sulla copia della Costituzione Italiana che ora è nelle vostre mani. Stiamo vivendo tempi complicati dove all’incubo di una malattia infida e sconosciuta si è aggiunta una guerra che scuote da vicino le nostre certezze e persino i nostri stili di vita. È quindi opportuno stringerci tutti intorno a questo testo, che rappresenta la più valida e autorevole dichiarazione di un Paese, l’Italia, che ha posto le sue radici nella pace e nel rispetto delle opinioni e delle posizioni di tutti. ‘L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni’. In questo momento in cui siamo sommersi da parole spesso inutili e ripetute – prosegue il presidente della Regione – leggiamo qualche pagina della nostra Costituzione e facciamola leggere ai tanti che non l’hanno mai aperta. Sarà il nostro piccolo ma concreto aiuto a che, tutti insieme, si trovi la speranza di un’Italia più bella e più giusta in un mondo in pace”.

Questa sera, sempre nell’ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, dalle 22 in Piazza De Ferrari si svolgerà lo spettacolo “Canzoni d’Italia”: luci, musica e fuochi d’artificio dal Palazzo di Regione Liguria, con un omaggio alla grande tradizione del cantautorato attraverso un medley di “Il pescatore” di Fabrizio De Andrè, “La mia banda suona il rock” di Ivano Fossati, “Sapore di sale” di Gino Paoli e “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri. Lo spettacolo proseguirà con le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, un brano per decennio dagli anni ’50 ad oggi. Sulla facciata del palazzo, in videomapping, immagini evocative e parti del testo delle canzoni, per far cantare la piazza. Ai presenti verranno distribuiti i testi delle canzoni. A chiudere l’iniziativa, l’Inno d’Italia (QUI tutti gli appuntamenti nel savonese).