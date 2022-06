2 Giugno, l’arte dei maestri infioratori di Pietra ligure in prefettura a Genova per “Palazzi svelati”

Pietra Ligure/Genova. Anche Pietra Ligure presente a Genova per l’iniziativa “Palazzi Svelati”, evento organizzato in occasione della Festa delle Repubblica che ha permesso al pubblico di visitare gratuitamente e via straordinaria 24 degli edifici più belli del capoluogo.

In particolare la cittadina savonese si è presa parte della scena nel Palazzo del Governo Doria Spinola, sede della Prefettura di Genova, dove i maestri infioratori del “Circolo Giovane Ranzi” hanno portato la loro arte.

“Grazie al prefetto Renato Franceschelli e alla sua consorte Cecilia per la squisita accoglienza riservata ai nostri infioratori e per la grande disponibilità. Per tutta Pietra Ligure e per i maestri infioratori è stato un vero privilegio ed un grande onore aver ricevuto questo invito e aver avuto l’occasione di partecipare a questa bella iniziativa”.

Boom di visite al Palazzo della Regione

Tra i 24 edifici coinvolti anche il palazzo della Regione di piazza De Ferrari che ha registrato 1700 visitatori (nel 2019 erano stati 1500). “Siamo soddisfatti per la grande riuscita di questa iniziativa – dichiara il governatore Giovanni Toti– che torna dopo i due anni difficili che abbiamo vissuto e ha quindi un valore aggiunto importante, segno di ripartenza per tutti noi. La giornata di oggi ha offerto ai cittadini l’occasione di riappropriarsi in qualche modo dei palazzi pubblici dove hanno sede le istituzioni democratiche, con l’apertura straordinaria di edifici solitamente chiusi al pubblico, in quanto sedi di uffici. Tra questi anche il palazzo della Regione, in piazza De Ferrari: voglio ringraziare tutti i dipendenti dell’Ente, oltre 20 persone, che hanno lavorato anche oggi per rendere possibile questa iniziativa, preparata con grande cura e attenzione”.

Oltre allo scenografico scalone Art déco che collega tutti i piani del palazzo di De Ferrari, ad affascinare particolarmente i cittadini è stato il dipinto di Rubens ‘La carità di Rodolfo I d’Asburgo’ appartenuto alla famiglia di Winston Churchill ed esposto al quarto piano dell’edificio di Piazza De Ferrari, nell’ufficio del Presidente.

“Accogliere i cittadini nella visita al palazzo di Regione Liguria – afferma Toti – è stata un’emozione e una conferma di quanto sia importante non solo avvicinarli ai luoghi delle istituzioni che sono i loro luoghi, ma farlo anche in chiave culturale. Vedere come si sono soffermati a osservare il quadro di Rubens, ascoltando la spiegazione e raccogliendosi in silenzio, ha dato un senso pieno e alto a questa giornata. L’immagine più bella è stata vedere la stanza del presidente affollata di gruppi sempre nuovi fatti di adulti ma anche di giovani, estasiati di fronte alla bellezza del dipinto. La Festa della Repubblica è diventata così condivisione culturale, anche attraverso il dono ricevuto, un copia della Costituzione, documento che è la chiave di questa giornata”. Aperta oggi anche la sede della Protezione Civile regionale.

Intanto in Piazza De Ferrari fervono gli ultimi preparativi per lo spettacolo “Canzoni d’Italia”: luci, musica e fuochi d’artificio dal Palazzo di Regione Liguria, con un omaggio alla grande tradizione del cantautorato attraverso un medley di “Il pescatore” di Fabrizio De Andrè, “La mia banda suona il rock” di Ivano Fossati, “Sapore di sale” di Gino Paoli e “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri. Lo spettacolo proseguirà con le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, un brano per decennio dagli anni ’50 ad oggi. Sulla facciata del palazzo, in videomapping, immagini evocative e parti del testo delle canzoni, per far cantare la piazza. Ai presenti verranno distribuiti i testi delle canzoni. A chiudere l’iniziativa, l’Inno d’Italia.

Anche l’Esercito partecipa a “Palazzi Svelati”

Anche il Comando Militare Esercito “Liguria” ha aderito all’evento culturale all’iniziativa Palazzi Svelati aprendo al pubblico la sua sede, già il 31 maggio i biglietti messi a disposizione erano esauriti.

La visita al Palazzo è stata un successo in termini di interesse sia per la bellezza della struttura che per la curiosità di conoscere le attività che svolgono gli uomini e le donne effettive al Comando regionale dell’Esercito. Infatti, il comandante Colonnello Edmondo Dotoli ha predisposto, nei giri organizzati della durata di circa un’ora, due diversi momenti: uno con la collaborazione di una divulgatrice scientifica, che collabora con il Comune di Genova, per ammirare le bellezze artistiche degli affreschi presenti nel palazzo e l’altro momento con il personale militare dedicato alle numerose attività che l’Esercito svolge seguendo come filo conduttore quanto già presentato durante la presentazione del calendario “la vostra difesa la nostra missione”.

Il Palazzo Lomellini Patrone – edificato nel ‘600 dal Doge Lomellini – è inserito tra i 42 palazzi iscritti ai Rolli di Genova e decretati dal 13 luglio 2006 patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Al suo interno sono visibili splendidi affreschi di Domenico Fiasella illustranti le storie di Ester, allusione politica dell’epoca rappresentata tramite racconti biblici. Nella giornata programmata i gruppi di visitatori hanno potuto “scoprire” il Palazzo rinnovando i forti legami con la popolazione sul territorio dopo un periodo che ci ha costretti a sospendere gli eventi in presenza, in piena collaborazione con le Istituzioni della città metropolitana e della Regione.