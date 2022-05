Zuccarello, gli alunni delle scuole elementari a scuola di legalità con la polizia locale di Albenga

Albenga. Ieri mattina, giovedì 12 maggio, gli alunni della scuola elementare di Zuccarello hanno avuto la visita degli addetti dell’ufficio educazione alla legalità della polizia locale di Albenga.

Alla presenza del vicesindaco Andrea Scarrone l’Ispettore Gianluca Dagnino e l’agente scelto Barbara Dell’Olio hanno illustrato ai bambini, con l’aiuto di filmati autoprodotti e giochi didattici, sia le piccole regole per viaggiare in sicurezza, sia come affrontare alcune situazioni complicate che si potrebbero verificare (dalla necessità di chiedere indicazioni e aiuto a come comportarsi con gli sconosciuti ecc) .

Affermano l’Ispettore Gianluca Dagnino e l’Agente Scelto Barbara Dell’Olio: “Grazie alla convenzione stipulata con l’Istituto Comprensivo Albenga II che permette di “esportare” il progetto Legalità elaborato da anni ad Albenga e alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Zuccarello abbiamo avuto la possibilità di passare una bella e proficua mattinata con bambini delle scuole di Zuccarello che si sono dimostrati molto attenti e partecipi”.

L’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci afferma: “La polizia locale di Albenga è diventata ormai punto di riferimento per l’intero comprensorio anche per quanto riguarda il progetto di educazione alla legalità. Oltre alle scuole di Albenga, infatti, l’intervento dei nostri agenti viene richiesto anche in scuole di altri comuni e questo ci riempie di orgoglio. La prevenzione è un aspetto da non sottovalutare ed è importante parlare con i bambini e con i ragazzi per diffondere i principi di legalità e rispetto delle regole”.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “I bambini imparano divertendosi l’importanza del rispetto delle regole della vita quotidiana. Dalla circolazione stradale alla vita di tutti i giorni, i nostri agenti sanno rapportarsi ai bambini e ai giovani differenziando, in base alle fasce di età, l’approccio e gli argomenti, in modo da essere sempre efficaci. Ho assistito personalmente ad alcune “lezioni” e vedere l’interesse dei giovani per queste tematiche rafforza la nostra convinzione che la prevenzione passa attraverso l’informazione e che, in questa, il progetto legalità svolge un ruolo importante”.

La giornata si è conclusa all’aperto con prove pratiche di circolazione stradale. Ai bambini è stato distribuito materiale didattico e filmati realizzati dal comando della polizia locale di Albenga.