Zonta Club Alassio Albenga consegna la borsa di studio YWPA ad una studentessa del Liceo Giordano Bruno

Albenga. È Lara Carofiglio, studentessa del Liceo Linguistico Giordano Bruno di Albenga, la vincitrice della Borsa di Studio YWPA, Young Women in Public Affairs, che Zonta Club Alassio Albenga destina a giovani studentesse, fra i 16 e i 19 anni, impegnate nella vita pubblica e nel sociale, premiando l’impegno scolastico e le iniziative personali all’interno della scuola e nell’ambito in cui vivono, a favore del prossimo, insieme all’interesse e alla consapevolezza del ruolo della donna nel proprio Paese ed in ambito internazionale.

La premiazione è avvenuta al Bar Sociale del Parco Peter Pan di Albenga, gestito da ANFASS, in cui gli allievi del liceo portano avanti un progetto di accoglienza.

La presidente Zonta Antonella Raimondi ha ringraziato la preside Simonetta Barile e gli insegnanti del Liceo Giordano Bruno che collaborano al programma, la prof.ssa Ravera, il prof. Boschiazzo ed il prof. Gallizia, per aver sostenuto la candidatura di Lara e per il loro grande impegno.