Visite guidate alla scoperta delle “Meraviglie nascoste” nella diocesi di Savona-Noli

Savona. Dal 15 al 22 maggio si terranno le Giornate di Valorizzazione del Patrimonio culturale ecclesiastico 2022 dal titolo “#visionidicomunità”, promosse dall’Ufficio Nazionale per i Beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto insieme all’Associazione dei Musei Ecclesiastici Italiani, l’Associazione degli Archivisti Ecclesiastici e l’Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani, con il patrocinio di ICOM Italia (International Council of Museums), dell’Associazione Nazionale Archivistica Italiana e dell’Associazione Italiana Biblioteche.

In collaborazione con le diocesi liguri si è deciso di proporre un tema comune dal titolo “Meraviglie nascoste”: ogni diocesi esporrà e mostrerà opere o luoghi non solitamente accessibili al pubblico. I visitatori potranno visitare una o più sedi aperte in via eccezionale e/o con mostre temporanee e scoprire le altre iniziative regionali legate a questo progetto culturale tramite i social media e le varie forme di promozione.

La Diocesi di Savona Noli, insieme al Complesso Museale della Cattedrale, propone una rassegna di eventi che avrà come tema centrale la presentazione di opere “nascoste” solitamente custodite nei depositi o fra gli scaffali dell’Archivio Storico, alcune conosciute solo da pochi esperti e conservatori, altre totalmente inedite. Ogni evento è accomunato da una grande qualità culturale e presentato secondo diverse sfaccettature: storica (come i cimeli testimoni della vita quotidiana di papa Pio VII, esposti negli Appartamenti papali), artistica e religiosa (mitrie, pastorali e pianete appartenuti ad importanti vescovi savonesi ed esposti nelle sedi museali della Cattedrale), documentario (i preziosi testi antichissimi dell’Archivio Diocesano e la conferenza sui possedimenti savonesi delle monache di Santo Stefano), musicale (la visita all’interno dell’organo della Cattedrale), etc.

Tutte le iniziative vedono non solo il coordinamento con le diocesi liguri e il coinvolgimento dell’Ufficio Beni Culturali diocesano, del Complesso Museale della Cattedrale, dell’Archivio diocesano e dell’Ufficio per la Pastorale Scolastica ma anche di diverse realtà e istituzioni, come il Comune di Savona, il Museo Civico “Sandro Pertini e Renata Cuneo”, la Società Savonese di Storia Patria, l’Associazione Amici del Patrimonio Ecclesiastico, la Fondazione Agostino De Mari e i restauratori ICR. Alcune iniziative saranno ad ingresso libero, altre solamente su prenotazione. Per avere tutte le informazioni dettagliate e prenotare gli eventi basterà chiamare il numero di telefono 3270281083 oppure scrivere un’-email a visitsistina@gmail.com.

Il programma proposto è il seguente:

Archivio Storico Diocesano

mercoledì 18 e giovedì 19 maggio

dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 17

su prenotazione per un massimo di 10 persone all’ora

Esposizione di alcuni testi conservati nel deposito dell’Archivio Storico diocesano e relativa spiegazione. Tra questi il preziosissimo manoscritto etiopico del XV secolo appena restaurato, uno dei cinque volumi membranacei dell’Antifonario romano del 1393 dell’antica cattedrale sul Priamar, la pergamena dell’Archivio Capitolare della Cattedrale di Savona datata 1067, ovvero il documento più antico conservato nell’Archivio Storico Diocesano, l’atto di battesimo di Sandro Pertini, una filza ancora intatta.

Collegato alle esposizioni dei documenti d’archivio, in particolare all’atto di battesimo di Pertini, e in collaborazione con il Comune:

Museo Civico “Sandro Pertini e Renata Cuneo”

mercoledì 18 maggio

dalle 14:30 alle 17:30

Apertura straordinaria e gratuita del museo dedicato al più famoso e amato presidente della Repubblica Italiana, con visita guidata a cura di Silvio Riolfo e Giovanna Pessano.

“Organo Mascioni della Cattedrale”

martedì 17 maggio e venerdì 20 maggio

dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 17

su prenotazione per un massimo di 5 persone all’ora

Visita guidata alla cantoria e all’interno dell’organo Mascioni della Cattedrale per scoprire questo complicato e affascinante strumento: le complesse parti meccaniche e le innumerevoli componenti sonore che danno voce al suo meraviglioso suono. A cura del maestro restauratore di organi storici ICR Graziano Interbartolo.

Cappella Sistina

sabato 14 e domenica 15 maggio

sabato 21 maggio e domenica 22 maggio

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18

Visita guidata alla Cappella Sistina con esposizione straordinaria di alcuni paramenti liturgici del XVII e XVIII secolo. Le sete dai meravigliosi motivi decorativi e colori naturali che costituivano spesso gli abiti delle signore o i ricchi ricami realizzati da abili mani sono rimasti ancora conservati perché trasformati in fastosi paramenti o confezionati per importanti vescovi. Visite a cura dell’Associazione Amici del Patrimonio Ecclesiastico.

Museo del Tesoro

sabato 14 e domenica 15 maggio

sabato 21 maggio e domenica 22 maggio

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18

Visita guidata con esposizione straordinaria delle mitrie vescovili, dei pastorali e di alcuni libri per orazioni. Oggetti liturgici del XVIII e XIX secolo realizzati con materiali preziosi, simboli e mezzi per la divulgazione della fede ancora usati nelle cerimonie dei vescovi. Visite a cura dell’Associazione Amici del Patrimonio Ecclesiastico.

Appartamenti di papa Pio VII

sabato 14, domenica 15 maggio e lunedì 16 maggio

sabato 21 maggio e domenica 22 maggio

dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18

Visita guidata con esposizione straordinaria di alcuni cimeli appartenenti al pontefice e utilizzati durante la sua prigionia a Savona. Bozzetti in cera, piccoli ricordi e alcune parti del vestiario e degli oggetti che usava quotidianamente ci immergono nell’atmosfera dell’epoca. Visite a cura dell’Associazione Amici del Patrimonio Ecclesiastico.

Sala Rossa del Municipio

venerdì 20 maggio ore 17

Conferenza “Le monache di Santo Stefano di Millesimo e i loro possessi savonesi (secoli XII – XIV)” a cura di Domenico Ciarlo, Furio Ciciliot e Carmelo Prestipino. In collaborazione con la Società Savonese di Storia Patria e il Comune si è voluto documentare un altro luogo nascosto e poco conosciuto sul nostro territorio ricostruendone la storia e le vicende savonesi e presentando la pubblicazione che ne è derivata.