Bergeggi. Grave incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi, pochi minuti dopo le 13. Il sinistro è avvenuto sulla via Aurelia tra Bergeggi e Spotorno.

A rimanere coinvolti, per cause da accertare, sono stati un camper e un’auto, che si sono scontrati frontalmente. L’impatto tra i due veicoli è stato molto violento ed entrambi sono usciti semidistrutti.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento del personale sanitario e dei vigili del fuoco (sul posto, una squadra di Savona).

Nell’impatto, il conducente del camper ha riportato alcune ferite a un braccio che hanno reso necessario il suo trasferimento in codice giallo al San Paolo di Savona da parte della croce rossa di Quiliano.

L’incidente, avvenuto in una zona nevralgica per il traffico, ha creato alcuni problemi in termini di viabilità.

guarda tutte le foto 13



Violento scontro camper-auto sulla via Aurelia tra Bergeggi e Spotorno: mezzi semidistrutti

Sul posto anche la polstrada ed i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi del caso e di gestire i flussi di traffico.