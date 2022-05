Villaggio Iris, Passino replica a Ciangherotti: “Studi gli atti prima di accusare”

Albenga. “Ho presentato in consiglio, per quanto di mia competenza il lavoro fatto dall’ufficio lavori pubblici inerente agli interventi in programma per lo svincolo del Villaggio Iris. In particolare con delibera di giunta n.14 del 20 gennaio 2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico/economica redatto dall’ingegner Matteo Raimondo relativo all’ampliamento dello svincolo che permetterà al Comune ingauno di accedere al bando infrastrutture della Regione Liguria richiedendo il contributo di 130mila euro per realizzare l’opera”. Inizia così la replica del vicesindaco e assessore albenganese Alberto Passino alle critiche mosse in mattinata dal consigliere di minoranza Eraldo Ciangherotti con riferimento alla protesta dei residenti di via Villaggio Iris.

“L’opera – prosegue Passino – è stata iscritta nell’annualità 2024, ma è intenzione dell’amministrazione richiedere a Regione l’anticipazione nel cronoprogramma attraverso la presentazione del progetto definitivo, a tal fine sarà convocata una conferenza dei servizi preliminare dato che uno degli interlocutori principali, data l’intersezione con la strada provinciale, è l’ANAS”.

“Nelle more di questo intervento all’interno del piano asfalti 2022 sarà cura dell’amministrazione computare e intervenire sul primo tratto della rampa d’accesso al fine di risolvere i problemi arrecati dalle condizioni del manto stradale. Invito quindi il consigliere Ciangherotti a rivolgere ad altri le sue accuse e di studiare meglio gli atti che testimoniano quanto ho relazionato in consiglio comunale e ribadito in questa mia dichiarazione”, conclude.